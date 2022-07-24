Россия исключила причастность к удару по порту Одессы

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что контактировал с российской стороной в связи с ударом по порту Одессы, по его словам, Москва заявила о непричастности к инциденту.

"В контактах, состоявшихся с Россией, было сказано, что они не имеют абсолютно никакого отношения к этому нападению и что они очень внимательно и детально изучают вопрос", — заявил министр, слова которого приводит пресс-служба турецкого Минобороны.

Российский журналист и депутат Госдумы Евгений Попов в беседе с программой Би-би-си Newshour признал, что удар по порту Одессы был нанесен российскими ракетами.

Он утверждал, что целью российского удара были ракетные системы, которые, по его словам, находились в порту.

"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили", - сказал он на английском языке.

"В результате этой атаки никто не погиб и не был ранен", - сказал он.

"Мы не нарушили стамбульское соглашение. Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины - и сделаем это снова", - добавил Попов.

Наверно, ситуация требует официальных разъяснений - Россия нанесла удар или еще кто?

А.Б.