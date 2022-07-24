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Московский листок

Визит товарища Лаврова в Африку

Опубликовано 24.07.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид захарова
Визит товарища Лаврова в Африку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 июля проведет переговоры с руководством Египта. В рамках африканского турне он также посетит Эфиопию, Уганду и Республику Конго.

В общем, впечатляющий список стран, желающих переговариваться с Лавровым. Просто картина Митьков "Визит товарища Сталина в Африку".

Американские дипломаты тем временем призывают своих европейских и прочих коллег не фотографироваться с Лавровым, чтобы он не смог потом показывать фотки и доказывать, что никакой изоляции нет. Как бывший министр иностранных дел Украины Климкин караулил президента США Трампа у сортира, чтобы сфоткаться.

Ну, у украинского президента сейчас этих проблем нет, все с ним фоткаются, он звезда.

Да и у Лаврова в Африке, думаю, будет выдающаяся фотосессия - слоны, крокодилы, дикие африканцы...

А я вот с Машей Захаровой сфотографироваться хочу. Не подскажете, в какой она туалет ходит?

 А.Б.



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