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Московский листок

Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

Опубликовано 24.07.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

Постоянная дислокация российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Естественнго, той, которая российская - украинская, полагаю, против постоянного присуствия российских войск немного возражает...

"Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе", — отметил Рогов.

По его словам, вести более предметный разговор о разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

Мне кажется, что идиотизм несколько зашкаливает уже, затрагивая людей, ранее к глупостям не склонных. Ну понятно, обстановка нервная, перспектива смутная.

Ну какие могут быть военные базы на российской территории, если Запорожская область проголосует за вхождение в РФ? Военные базы бывают только за рубежом.

А размещение воинских частей на территории РФ - это не прерогатива гражданской администрации. В случае же вхождения в состав РФ "военно-гражданская администрация" прекратит существование как неконституционная.

И какая "внешняя агрессия" в Запорожской области? Неужели турки нападут с моря? Или болгары какие?

Ясно же, что речь об Украине. А целью спецоперации является как раз демилитаризация Украины в том числе - какая угроза тогда? Или в ВГА Запорожской области сомневаются, что цели спецоперации будут достигнуты?

Нет, такого я и представить себе не могу...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
IUJHBVRE написал 24.07.2022 11:02
В запорожском совете 84 депутата. Ну, нашелся один дурачок, так что теперь быть концу света.
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