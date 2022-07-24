Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии

Постоянная дислокация российской армии в Запорожской области станет гарантом безопасности региона от попыток внешней агрессии, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Естественнго, той, которая российская - украинская, полагаю, против постоянного присуствия российских войск немного возражает...

"Мы хотим, чтобы в нашем регионе были размещены военные базы на постоянной основе", — отметил Рогов.

По его словам, вести более предметный разговор о разворачивании постоянных воинских частей можно будет после проведения референдума и вхождения Запорожской области в состав России.

Мне кажется, что идиотизм несколько зашкаливает уже, затрагивая людей, ранее к глупостям не склонных. Ну понятно, обстановка нервная, перспектива смутная.

Ну какие могут быть военные базы на российской территории, если Запорожская область проголосует за вхождение в РФ? Военные базы бывают только за рубежом.

А размещение воинских частей на территории РФ - это не прерогатива гражданской администрации. В случае же вхождения в состав РФ "военно-гражданская администрация" прекратит существование как неконституционная.

И какая "внешняя агрессия" в Запорожской области? Неужели турки нападут с моря? Или болгары какие?

Ясно же, что речь об Украине. А целью спецоперации является как раз демилитаризация Украины в том числе - какая угроза тогда? Или в ВГА Запорожской области сомневаются, что цели спецоперации будут достигнуты?

Нет, такого я и представить себе не могу...

А.Б.