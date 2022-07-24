Выяснилось, что дачников можно грабить похлеще, чем водителей

Есть целый список "хитрых" способов, и большинство таких нарушений связано с пожарной безопасностью. Так, пункт пятый Правил противопожарного режима устанавливает, что мангал можно ставить на расстоянии не менее пяти метров от сооружений.

За нарушение этого правила положен штраф от пяти тысяч до 15 тысяч рублей.

Также дачников могут оштрафовать за нарушение санитарных норм при строительстве бань и уличных туалетов, свалку отходов на участке, несогласованное выкапывание котлована, мусор на участке и самострой.

А еще россиянам грозит штраф за сорные растения, растущие на дачном участке - что б я разбирался в том, какие растения под запретом - я морковку от чертополоха не отличаю...

А.Б.