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Московский листок

В установленном законом порядке...

Опубликовано 25.07.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

суд закон
В установленном законом порядке...

22 июля Савеловский суд г. Москвы продлил Кириллу Украинцеву время содержания под стражей до 25 сентября. Отметим, что решение принималось, видимо, во избежание появления фейков о системе правосудия в РФ, в «полупартизанском» режиме. А именно - заседание начали после окончания рабочего дня и под этим предлогом не пустили на него слушателей и прессу.

Как мы уже писали, к лидеру профсоюза «Курьер» Кириллу Украинцеву пришли с обыском 25 апреля 2022 г. Как и положено - сокрушили весь дом. Отобрали всю электронику, и не только у Украинцева, но и у его матери и у девушки.

Отметим, что 25 апреля шёл третий день забастовки курьеров, недовольных тем, что недобросовестный работодатель в одностороннем порядке понизил плату за заказ, отчего их дневной доход резко упал. Отметим, что в тот же день прошли массовые задержания у Delivery Club, рядом с которым собрались бастующие курьеры. Под горячую руку право и бизнес-хранителей попал даже корреспондент «Рабочей демократии».

 

На следующий день Украинцева оформили по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК). «Даже в нашем государстве эта статья применяется не так уж часто. Кирилла Украинцева посадили потому, левого активиста, ставшего лидером профсоюза, власти боятся», - комментирует ситуацию правозащитник Эдуард Рудык.

 

PS. Некоторые люди любят говорить, что-то типа «сами виноваты, что посадили», нужно было жаловаться в установленном законом порядке. Но вот пример - ответа даже не на жалобу, поданную частным лицом, а на депутатский запрос Леонида Зюганова, поданный по поводу нарушения прав курьеров, Савеловская межрайонная прокуратура, недрогнувшей рукой, отписала:

 

«…По информации ООО «Деливери Клаб» в штате данной организации отсутствует должность курьера.

При таких обстоятельствах признаками осуществления курьерами трудовых функций не обнаружено.

По результатам проверки межрайонной прокуратуры меры прокурорского реагирования, ввиду отсутствия к тому оснований, не применялись.

Межрайонный прокурор М.А. Калугин»

В общем, не видят тебя со всеми твоими установленными законом правами, просто в упор. В установленном законом порядке.



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