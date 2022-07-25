Стало известно, кто сдал юг Украины российской армии

Бывшего главу управления Службы безопасности Украины (СБУ) по Крыму Олега Кулинича и бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Владимира Сивковича обвинили в сдаче юга страны российским военным в феврале 2022 года.

Утверждается, что Кулинич под координированием Сивковича обеспечил быстрое взятие под контроль южных областей Украины российскими военными. По версии следствия, он утаил «информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства».

Кулинич возглавлял СБУ по Крыму с 2020 года. Крымский офис СБУ находится в Херсоне с момента присоединения Крыма к РФ в 2014 году.

Зеленский отстранил от должности главу СБУ Ивана Баканова, а также генпрокурора Ирину Венедиктову. Президент объяснил это тем, что в рядах работников силовых ведомств есть большое количество коллаборационистов, против которых зарегистрировано уже 651 уголовное производство.

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В СБУ, которая, собственно, и является творцом киевского режима, заведено 651 уголовное дело! Это по масштабам, да еще с учетом того, что СБУ все же поменьше НКВД будет, уже даже круче 1937 года.

К примеру, тот же Кулинич сидел в Херсоне и как-то руководил СБУ в Крыму, где с 2014 года никакого СБУ и близко нет. Ну, может быть, какая-то агентура. Но как он мог повлиять на сдачу украинскими войсками Херсонской области? И особенно скрывать «информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства»?

То есть российские войска взяли Геническ, потом прошли 100 километров и взяли Мелитополь, потом еще столько же и вошли в Херсон, а руководство Украины пребывало в полном неведении?

Хорошая у них там горилка... А потом проспались и нашли виноватого - главу СБУ по Крыму, сидящего в Херсоне на той же горилке. И 4как раз к сдаче Херсона его уволили и решили свалить на него не только военную неудачу, но заодно и поголовную зраду в органах.

По мне, конечно, пусть хоть все друг друга пересажают по два раза. Но вот это вот и есть торжество демократии, которым нас попрекают считай ежедневно?

А по мне, так оба из ларца, одинаковых с лица.

А.Б.