Послушал вчера свежую «апокалиптическую» беседу гражданина Стрелкова-Гиркина. Любопытно было узнать подробности о кадрах, заправляющих делами в «народных» республиках. Сначала речь пошла об исчезновении или аресте некого Алексея Селиванова, считающегося одним из героев Донбасса и являвшегося одним из руководителей пророссийской полиции в Запорожье.

Стрелков сообщил, что формально ему предъявляют педофилию, сожительство с несовершеннолетней девушкой семнадцати лет, которую он к тому удерживал силой. Дальше Стрелков выдал важное заявление, что в реальности, конечно, посадили не за это, а просто с кем-то не сошелся из новых руководителей.

Прекрасно, т.е. такая мелочь, как захват важным чиновником в качестве наложницы несовершеннолетней девушки основанием для уголовного преследования в ДНР не является. Действительно, почему нет? Главное, что он не педик. Приобретение наложницы вполне укладывается в рамки традиционных ценностей и здорового консерватизма.

В доказательство того, что удерживание наложницы не может являться причиной преследования, Стрелков привел пример министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого, который, по его словам, является всем известным наркоманом и торговцем наркотиками, а также известным беспредельщиком, и которого никто не привлекает. Как видим, Стрелков он не болтун какой-то, у него всё подкреплено доказательствами. Но тогда возникает естественный вопрос к господину Стрелкову: Это всё и на Украину планируется распространить, не получается ли так, что бандеровцев меняют на наркоторговцев и порядочных рабовладельцев?

Вместе со Стрелковым в передаче участвовал некто Евгений Михайлов, который всё время повторял, что надо принять закон, запрещающий военнослужащим контрактникам разрывать контракты. Что же, тут возразить трудно, такое решение было бы в рамках президентской стратегии «нравится не нравится, терпи красавица».

Вместе с предложением запретить разрыв контрактов, господин Михайлов всё время говорил «если мы хотим победить». Предложил бы Евгению Михайлову подумать над тем, как сначала создать этих «мы». Потому что, когда вице-премьер Денис Мантуров декларирует 700 миллионов годового дохода, и таких персонажей во власти и рядом с ней целый табун, и одновременно миллионы людей за чертой бедности или получают зарплаты только, чтобы не умереть с голода, то в этом случае никто «мы» не говорит. Здесь «священный закон частной собственности» и «спасение утопающих дело рук самих утопающих». Когда речь идет о собственности и богатстве, то здесь никаких «мы», распространяющихся на весь народ не допускается. А когда людям предлагают идти умирать и затягивать пояса, то сразу же появляется «мы». Если мы хоти победить, то мы должны….. А, если мы хотим, чтобы вы для начала вернули нам народную собственность? А, если нет, то какое нам дело до вас и вашей «специальной операции»?