Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Бандеровцев меняют на наркоторговцев и порядочных рабовладельцев?

Опубликовано 25.07.2022 автором Дмитрий Якушев в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Бандеровцев меняют на наркоторговцев и порядочных рабовладельцев?

Послушал вчера свежую «апокалиптическую» беседу гражданина Стрелкова-Гиркина. Любопытно было узнать подробности о кадрах, заправляющих делами в «народных» республиках. Сначала речь пошла об исчезновении или аресте некого Алексея Селиванова, считающегося одним из героев Донбасса и являвшегося одним из руководителей пророссийской полиции в Запорожье.

Стрелков сообщил, что формально ему предъявляют педофилию, сожительство с несовершеннолетней девушкой семнадцати лет, которую он к тому удерживал силой. Дальше Стрелков выдал важное заявление, что в реальности, конечно, посадили не за это, а просто с кем-то не сошелся из новых руководителей.

Прекрасно, т.е. такая мелочь, как захват важным чиновником в качестве наложницы несовершеннолетней девушки основанием для уголовного преследования в ДНР не является. Действительно, почему нет? Главное, что он не педик. Приобретение наложницы вполне укладывается в рамки традиционных ценностей и здорового консерватизма. 

В доказательство того, что удерживание наложницы не может являться причиной преследования, Стрелков привел пример министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого, который, по его словам, является всем известным наркоманом и торговцем наркотиками, а также известным беспредельщиком, и которого никто не привлекает. Как видим, Стрелков он не болтун какой-то, у него всё подкреплено доказательствами. Но тогда возникает естественный вопрос к господину Стрелкову: Это всё и на Украину планируется распространить, не получается ли так, что бандеровцев меняют на наркоторговцев и порядочных рабовладельцев? 

Вместе со Стрелковым в передаче участвовал некто Евгений Михайлов, который всё время повторял, что надо принять закон, запрещающий военнослужащим контрактникам разрывать контракты. Что же, тут возразить трудно, такое решение было бы в рамках президентской стратегии «нравится не нравится, терпи красавица». 

Вместе с предложением запретить разрыв контрактов, господин Михайлов всё время говорил «если мы хотим победить». Предложил бы Евгению Михайлову подумать над тем, как сначала создать этих «мы». Потому что, когда вице-премьер Денис Мантуров декларирует 700 миллионов годового дохода, и таких персонажей во власти и рядом с ней целый табун, и одновременно миллионы людей за чертой бедности или получают зарплаты только, чтобы не умереть с голода, то в этом случае никто «мы» не говорит. Здесь «священный закон частной собственности» и «спасение утопающих дело рук самих утопающих». Когда речь идет о собственности и богатстве, то здесь никаких «мы», распространяющихся на весь народ не допускается. А когда людям предлагают идти умирать и затягивать пояса, то сразу же появляется «мы». Если мы хоти победить, то мы должны….. А, если мы хотим, чтобы вы для начала вернули нам народную собственность? А, если нет, то какое нам дело до вас и вашей «специальной операции»?



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
СБУ провела обыск у известного украинского правозащитника
СБУ провела обыск у известного украинского правоза...
23.07.2022
Профсоюз не может быть иноагентом
Профсоюз не может быть иноагентом
22.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бандеровцев меняют на наркоторговцев и порядочных рабовладельцев? (0)
Стало известно, кто сдал юг Украины российской армии (0)
В установленном законом порядке... (0)
Выяснилось, что дачников можно грабить похлеще, чем водителей (3)
Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии (3)
Визит товарища Лаврова в Африку (4)
Россия исключила причастность к удару по порту Одессы (7)
Удар по Одесскому порту отрикошетил во внешнюю политику (16)
СБУ провела обыск у известного украинского правозащитника (1)
Действия КПРФ в борьбе за социализм (13)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Что это было??....
Дарья Митина Дарья Митина: Сохнут
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин разоблачил планы США относительно Европы: полностью уничтожить конкурента
Дарья Митина Дарья Митина: Приятно!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ликвидация прибалтийской экономики
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss