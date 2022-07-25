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Московский листок

Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона

Опубликовано 25.07.2022 в разделе комментариев 0

москва собянин
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона

О сходстве Москвы и Лондона заявил в интервью «Москвич Mag» архитектор Борис Уборевич-Боровский.

«Это центр, где происходит очень много событий. Так, в свое время Фредди Меркьюри приехал в Лондон из Занзибара, а Заха Хадид — из Ирака», — пояснил Уборевич-Боровский.

Архитектор пояснил, что в столицы России и Великобритании стекаются из других городов те, у кого есть амбиции и желание добиться большего.

Преимуществом Москвы архитектор назвал ситуацию с безопасностью. «Можно спокойно передвигаться, нет темных районов, куда опасно заходить и какие существуют в Лондоне и Париже», — заявил он.

Вот уж сомнительное сравнение! Лондон - самая поганая столица Европы, и теперь Москва стала на него похожа.

Эклектичная бессмысленная застройка, смешение стилей и образов жизни. Почитал бы, что пишут жители исторического центра Москвы - остатки волорс встают дыбом.

Да, со всего света народ стекается, потому что в других местах прокормиться трудно и перспектив вообще никаких.

Ну и насчет безопасной столицы - почитал бы полицейские хроники? Массовые драки будущих Фредди Меркьюри, изнасилования, убийства, ограбления.

В январе-июле текущего года в столице зафиксировано почти 85 тысяч преступлений, из которых 100 — убийства, почти на 24% выросло число нападений сексуального характера. На Московском метрополитене выявлено 788 преступлений, что практически на 40% больше, чем в прошлом году.

Нет, ну если архитектор не выходит дальше Патриарших, то может, ему в Москве и безопасно.

 А.Б.



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