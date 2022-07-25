В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей

Банк России может в конце этого года возобновить печать десятирублевой и пятирублевой купюр образца 1997 года, сообщил зампред ЦБ Сергей Белов в интервью газете "Известия".

Он пояснил, что изначально решение заменить такие банкноты на монеты пришло из-за их быстрого износа. При этом, признал собеседник издания, чеканка металлических десяти рублей оказалась затратной.

В целом, монеты меньше 10 рублей никто уже практически не использует, но ритуально они придолжают циркулировать. А теперь что, появятся бумажные пятерки?

То есть, к концу года следует ожидать, что мелкие деньги снова станут иметь значение?

Ну тут либо рубль так укрепится к доллару, что пятерка станет нормальными деньгами, либо дорогие россияне так обнищают, что у них и копейка будет каждая на счету...

А.Б.