Все прошедшие 8 лет Алчевск, точнее, бывший Коммунарск, второй по величине город в ЛНР, был относительно безопасным местом. Все таки на некотором отдалении от линии разграничения.

И вот украинские войска в 3.00 выпустили по городу 5 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12, чтобы ни в одной точке независимых республик никто не мог чувствовать себя в безопасности, даже относительной.

Теперь, после ночного удара по Алчевску поступила информация о гибели двух человек, повреждениях 6 многоквартирных домов и разрушениях в профилактории.

Профилакторий мог теоретически использоваться для размещения военных, но жилые дома, двое погибших мирных жителей - это как?

Как себя чувствуют американские конгрессмены и сенаторы, санкционировавшие поставки оружия ВСУ?

Кстати, из 20 обещанных "Хаймарсов" до Украины доехали пока 12. Наверно, хорошо показали боевую эффективность, пора допоставлять остальные...