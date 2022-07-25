Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинские войска обстреляли Алчевск

Опубликовано 25.07.2022 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Украинские войска обстреляли Алчевск

Все прошедшие 8 лет Алчевск, точнее, бывший Коммунарск, второй по величине город в ЛНР, был относительно безопасным местом. Все таки на некотором отдалении от линии разграничения.

И вот украинские войска в 3.00 выпустили по городу 5 ракет из американских РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Вашингтон и его союзники обязались предоставить Киеву более 20 HIMARS, из которых переданы уже 12, чтобы ни в одной точке независимых республик никто не мог чувствовать себя в безопасности, даже относительной.

Теперь, после ночного удара по Алчевску поступила информация о гибели двух человек, повреждениях 6 многоквартирных домов и разрушениях в профилактории.

Профилакторий мог теоретически использоваться для размещения военных, но жилые дома, двое погибших мирных жителей - это как?

Как себя чувствуют американские конгрессмены и сенаторы, санкционировавшие поставки оружия ВСУ?

Кстати, из 20 обещанных "Хаймарсов" до Украины доехали пока 12. Наверно, хорошо показали боевую эффективность, пора допоставлять остальные...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона
25.07.2022
Профсоюз не может быть иноагентом
Профсоюз не может быть иноагентом
22.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона (0)
Украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области (0)
Украинские войска обстреляли Алчевск (0)
В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей (0)
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона (0)
Бандеровцев меняют на наркоторговцев и порядочных рабовладельцев? (3)
Стало известно, кто сдал юг Украины российской армии (7)
В установленном законом порядке... (2)
Выяснилось, что дачников можно грабить похлеще, чем водителей (3)
Власти Запорожской области выступили за постоянную дислокацию российской армии (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Не время отдыхать: идея давать выходной в день рождения - бред?
Дарья Митина Дарья Митина: Что это было??....
Дарья Митина Дарья Митина: Сохнут
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин разоблачил планы США относительно Европы: полностью уничтожить конкурента
Дарья Митина Дарья Митина: Приятно!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss