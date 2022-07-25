Украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинская гривна будет выведена из оборота в регионе.

На территории Херсонщины будет ходить только российский рубль. Гривна продолжает свое падение, что делает ее непривлекательной для населения и бизнеса.

В конце июня в Херсоне открылось первое отделение российского Промсвязьбанка.

Надо сказать, что в ДНР и ЛНР долгое время гривна и рубль ходили параллельно, и никто не выводил гривну из оборота административным решением. Как нет там до сих пор и российских банков. И в российском Крыму российские банки появились очень не сразу, в основном это крамские банковские учреждения, имеющие российскую регистрацию, но в остальной России практически не представленные.

А тут прямо стремительно - еще обстрелы идут, а уже банки открываются.

А.Б.