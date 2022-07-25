Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь?

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1 Стало известно, кто сдал юг Украины российской армии https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области https://forum-msk.org/material/news/1... 4 В России могут возобновить печать купюр номиналом пять и десять рублей https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Украинские войска обстреляли Алчевск https://forum-msk.org/material/news/1...