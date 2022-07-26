Россия заняла 2-е место по скачиваниям VPN-сервисов в мире, уступив Индии. Рост загрузок может быть связан как с увеличением их аудитории на фоне блокировки популярных ресурсов, так и с ограничениями в отношении популярных VPN.

Для сравнения, в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю, в июле 2021-го — 2,7 млн и 15-е место, соответственно.

На первом месте за последние полгода была Индия, также в пятерку входили Пакистан, Индонезия и США, следует из данных AppMagic.

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В принципе, можно использовать как показатель свободы пользования информацией.

Ну что говорить - если даже пресс-секретарь президента признал, что пользуется VPN-сервисом...

С Индией все понятно - полтора миллиарда жителей. Ну а Пакистан, Индонезия и даже США отнюдь не эталоны свободы . Но Россия, уступающая каждой из этих стран по численности населения, по потребности в анонимайзерах их заметно обходит.

Все понятно, нечего комментировать.

Понятно, что страна с таким уровнем свободы распространения информации будет сильно проигрывать в глобальной конкуренции.

Наши правители, демонстрирующие ультраконсерватизм на уровне Александра Третьего, все же понимают важность технического прогресса. Но как развиваться прогрессу в условиях ограничения доступа к информации и серьезным риском получить срок за ее слишком свободное распространение?

А.Б.