Мосты преткновения

"ВСУ нанесли ракетный удар по автомобильному мосту через реку Ингулец в Херсонской области — использовались РСЗО HIMARS, - сообщает Виктор Алкснис.

Удар произошел сегодня в районе 5 утра. По предварительной информации, семь ракет РСЗО HIMARS попали по дорожному полотну моста. Мост, несмотря на полученные повреждения, устоял, по нему сохраняется движение. О жертвах информации нет.

Это первая ракетная атака ВСУ с использованием HIMARS на переправы через Ингулец. Ранее ВСУ активно обстреливали мосты через Днепр — в частности, Антоновский мост, очевидно пытаясь оборвать коммуникации группировки русских военных в Херсонской области".

Странная война, странная...

Ракеты РСЗО HIMARS, которые использует Украина, не предназначены для разрушения таких массивных объектов, как мосты. Они могут повредить дорожное полотно, но опоры мостов им не по силам. Полотно восстанавливается быстро.

Мост можно унгичтожить с воздуха, но для этого необходимы куда более мощные средства, например, фугасные авиационные бомбы. Но у Украины нет тяжелых бомбардировщиков, она сама в свое время порезала свои, доставшиеся от СССР Ту-22М3. Те самые, что незадачливые украинские агенты недавно пытались угнать с российского аэродрома.

Почему Россия не уничтожает украинские мосты?

Ну, видимо, во-первых, полагаю, рассчитывает использовать их при наступлении для переправы техники через водную преграду - форсировать Днепр дело чрезвычайно сложное и сопряжено с большими потерями в живой силе и технике.

Во-вторых, возможно существуют какие-то негласные договоренности о взаимном неуничтожении определенных инфраструктурных объектов. Их и восстанавливать потом дорого, а в настоящее время никому не нужна гуманитарная катастрофа - к примеру, за 8 лет войны на Донбассе никто не уничтожал электростанции, от которых питаются обе стороны конфликта.

Вот представьте, Россия уничтожает мост через Днепр, а НАТО в ответ поставляет Украине средства, способные если не уничтожить, то серьезно повредить Керченский мост.

Или сейчас идут массовые аресты в СБУ и прочих украинских секретных органах. Вместе с арестом носителя секретных данных могут быть ликвидированы и договоренности - их всегда достигают при участии спецслужб. А сейчас сами такие договоренности могут быть преставлены как государственная измена.

Проблема в другом, управляемость вооруженными силами снижается, и никто не может гарантировать, что кто-то из командиров не нарушит договоренности, о которых он сам может знать очень приблизительно (я о них сам ничего не знаю, только предполагаю по опыту других конфликтов). И тогда все коммуникации путем взаимных обстрелов на Украине перестанут существовать. Может дойти очередь и до АЭС. Тотальная война - так тотальная...

А.Б.