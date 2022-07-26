Отвечу на один животрепещущий вопрос, который мне повторяют постоянно: ты за белых или за наших?

Отвечу - а обязательно выбирать между жабой и гадюкой?

Ни одно из государств, состоящих в конфликте, а также тех, кто подогревает этот конфликт, формально в нем не участвуя, не вызывает у меня ни малейших симпатий. Более того, в преступлении одного обязательно есть доля вины другого - как с изнасилованием: а зачем ты пошла ночью, пьяная, в короткой юбке в квартал красных фонарей?

Что по мне, так се конфликты, происходящие на постсоветском пространстве последние 30 лет - это эпизоды одной большой гражданской войны за наследство бывшего СССР. Война за советское наследство.

Не за восстановление СССР - элитам это не нужно, их давно устраивает роль местных царьков и князьков. Им просто кормовую базу увеличить...

Но ведут-то войну между собой бывшие граждане СССР - как же не сочувствовать всем, не разделять боль всех, кто еще вчера был одним целым, одним большим народом?

Как не сочувствовать всем людям, которых убивают и калечат даже не специально, а в виде побочного процесса, по ходу?

И еще требуют от них определиться, ты за белых или за наших?