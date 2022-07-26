Война не самое лучшее время для туризма

Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов, а экономический кризис в мире заставляет людей отказываться от путешествий, что сильно ударило по местному туристическому бизнесу, сообщили сербские СМИ.

«В середине июля на пляже полно мест. Пустые лежаки ждут уставших туристов. В ресторанах не нужно бронировать столики, а в ночных клубах «умоляют» гостей выйти на танцпол», – передает сербский телеканал Nova.

Как указывает Nova, такой картины на черногорском побережье в разгар летнего сезона не было даже во время натовских бомбардировок Югославии, что подтверждают местные жители.

Навряд ли ЕС станет оказывать Черногории помощь из-за срыва туристического сезона, так что за все надо платить - это касается непосредственно заинтересованных лиц и организаций.

Впрочем, в Крыму ситуация не легче, хотя вроде бы никто на этом направлении российских туристов не блокирует. Билетов нет, а туристов почему-то мало.

А.Б.