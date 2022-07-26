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Московский листок

Если гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы

Опубликовано 26.07.2022 в разделе комментариев 0

лавров мид
Если гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы

Россия не исключает сценария, при котором гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы, сообщил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Как утверждает Волынкин, уже наблюдается «фактически полная приостановка» оформления виз россиянам в находящихся в РФ консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии.

Дания и Нидерланды больше не выдают краткосрочные визы. Некоторые финские депутаты тоже выступают за ограничение на предоставление виз россиянам, но Финляндия пообещала не идти на этот шаг - других туристов, кроме российских, в этой стране практически нет.

Германия тем временем хочет упростить въезд российским правозащитникам, активистам и журналистам.




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