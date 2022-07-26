Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине

За пять месяцев с 24 февраля по 24 июля на Украине погибли 5237 мирных жителей, сообщило управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

По данным ООН, во время военных действий погибли 2019 мужчин, 1379 женщин, 143 девочки и 164 мальчика. Данных о поле еще 41 умершего ребенка и 1491 взрослого пока нет.

Ранения получили 7035 человек, в том числе 1384 мужчины, 1017 женщин, 150 девочек и 215 мальчиков. Пол еще 195 детей и 4074 взрослых пока не известен.

Следует отметить, что взрослых мужчин пострадало в полтора раза больше, чем женщин, хотя в населении Украины женщина преобладают. Это может быть связано с тем, что комбатанты, не входящиет в состав ВСУ, учитываются как мирные граждане.

ООН зафиксировала больше всего жертв среди гражданского населения в Донецкой и Луганской областях.

На подконтрольной властям Украины территории погибли 2848 человек и 2820 пострадали.

На территории под контролем вооруженных сил России, ДНР и ЛНР погиб 241 человек, ранены — 940.