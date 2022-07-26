Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине

Опубликовано 26.07.2022 в разделе комментариев 0

1 Россия заняла 2-е место по скачиваниям VPN-сервисов в мире https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Мосты преткновения https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Если гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...

Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 Не хотите? Я так и думал...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
26.07.2022
Профсоюз не может быть иноагентом
Профсоюз не может быть иноагентом
22.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине (0)
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине (1)
Если гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы (0)
Война не самое лучшее время для туризма (0)
А обязательно выбирать между жабой и гадюкой? (1)
Мосты преткновения (2)
Россия заняла 2-е место по скачиваниям VPN-сервисов в мире (6)
Архитектор заявил о сходстве Москвы и Лондона (0)
Украинскую гривну выведут из оборота в Херсонской области (1)
Украинские войска обстреляли Алчевск (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Пенсионная реформа опасна для всех
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: В кого выстрелит проданный террористам Джавелин в Европе?
Михаил Делягин Михаил Делягин: План вернуть купюры в пять и десять рублей связан с подорожанием металла
Дарья Митина Дарья Митина: Школота какая-то
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Политический шпагат Лаврова или новое пакетное предложение
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss