1 Россия заняла 2-е место по скачиваниям VPN-сервисов в мире https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Мосты преткновения https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Политика властей Черногории в отношении России лишила страну российских туристов https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Если гражданам РФ перестанут выдавать шенгенские визы https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине https://forum-msk.org/material/news/1...

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