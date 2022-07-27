25 июля 2022 года, в 19 часов, в самый разгар рабочего дня для работников магазинов «ДИКСИ», прошла акция протеста.

Члены «РОТ-ФРОНТа», РКСМ(б), РКРП, профсоюза «Защита» провели пикетирование нескольких магазинов этой компании в самом центре Петербурга. (Напоминаем, в воскресенье такие же акции прошли в магазинах «ДИКСИ» в Москве).

«Естественно, никаких разрешений и согласований мы не получали, зная, что скорее разрешат гей-парад или марш попов с перекрытием Невского проспекта, чем публичное, пока немногочисленное протестное выступление рабочих», – комментирует происходящее лидер первички профсоюза МОРП «Защита» на АО "ДИКСИ Юг" Рауф Вердиев. - «Прохожие и пассажиры общественного транспорта с удивлением смотрели на наши плакаты и красные революционные знамена. На наш протест против скотского отношения владельцев крупнейшей торговой сети к рядовым работникам, тяжелым малооплачиваемым трудом, создающим прибыли новоявленных «господ».

Товарищи заходили в магазины, раздавали работникам «ДИКСИ» листовки с призывом вступать в профсоюз, сделать первый шаг в борьбе за человеческое достоинство, за то, чтобы их не считали «обоями» ("Хозяин квартиры не должен пояснять «зелёным обоям, почему их меняют на жёлтые» - цитата из объяснения менеджеров «Дикси» причин сокращений).

Как мы уже писали, работники «Дикси ЮГ» начали борьбу с организации профсоюзной первички. Тут же лидер первички Рауф Вердиев был немедленно уволен. Восстановился через суд и был уволен снова.

Снова начался судебный процесс. В ходе семи судебных заседаний суду были предъявлены доказательства грубого нарушения трудового законодательства, допущенные в отношении Рауфа Вердиева. Суд и прокурор вроде бы даже его услышали, но на восьмом заседании было принято решение в пользу «хозяев».

«Кто бы сомневался, что российское государство примет сторону буржуя. В современной России закон писан в интересах крупного бизнеса самим бизнесом. И как не вспомнить иезуитский совет «гаранта»: «А вы обращайтесь в суд!» Но борьба в судах за восстановление на работе, как, собственно, и пикеты и другие акции протеста, будут продолжаться до победы!» - так комментируют ситуацию протестующие.