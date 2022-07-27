РФ вышла из МКС. А куда придет?

США сожалеют в связи с планами России выйти из проекта Международной космической станции в 2024 году, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. По его словам, объявление России стало для Вашингтона неожиданностью.

"Мы видели заявление России. Это развитие, вызывающее сожаление, с учетом критически важной научной работы, проводимой на МКС, ценного профессионального сотрудничества, которое было у наших космических агентств", - заявил Прайс на брифинге.

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Интересно, а в США полагали, что Россия станет цепляться за свое участие в МКС на фоне все более жестких сакнкций?

Тут же все прозрачно - реально есть очень мало вещей, которыми Москва может "уесть" коллективный Запад. У Запада таких возможностей гораздо больше, и он почти все их уже использовал.

В принципе, не факт, что МКС вообще будет существовать после выхода из проекта РФ.

Насколько это важно для США? Видимо, важно, поскольку белый дом говорит об этом не стесняясь.

Но критично ли? Не думаю.

В принципе, МКС уже отработанный проект, и надо двигаться куда-то дальше. Куда?

Рогозин оставит в наследство "космический Чернобыль"?

В РФ заявлен проект перспективного топливно-энергетического модуля "Зевс". По существу, это вариант орбитальной станции с неограниченным источником энергии - примерно как в романе Ефремова "Туманность Андромеды" - эдакий звездолет, такой огрмоный, что существовать может только на орбите.

Концептуально великолепно. Как танк "Армата", истребитель пятого поколения и лунная станция - пока не доходит до стадии вопрощения "в металле". На бумаге всегда лучше...

А с чем мы останемся, если проект "Зевс" не пойдет?

А.Б.