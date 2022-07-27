Невидимая трещина, невиданный урон и высокопоставленные жулики

И снова мы возвращаемся в Ростов-на-Дону. На Кривошлыковский переулок 4. В тот самый дом, в котором есть невидимая трещина. Жильцы-то её видели и даже писали жалобы, а вот власти не замечали трещину в упор 10 лет подряд. А потом произошло какое-то чудо. Есть бездоказательные предположения, что появился на территорию чудесный застройщик. И вот трещина, стала уже не только очень видимой, но и начала грозить дому таким невиданным уроном, что одним прекрасным утром (31 января 2022 года) жильцов попытались оперативно выселить силами МЧС. Перегнать в маневренный фонд на Улановский 15 (максимальная дальность от центра, максимальная близость к канализационному отстойнику, размещение по принципу — комната на семью, изобилие тараканов и мышей).

Жильцы ответили заградительным постом во дворе (чтобы не дать отрубить дом от коммуникаций), организовали акции протеста, максимально привлекли к проблеме внимание интернета и СМИ. В общем, экстренно зачистить дом не получилось.

Однако от планов зачистки власти не отказались. Жильцам предложили подписать договор - передать право собственности за выкуп, тех, кого не устроит, власти угрожают выселить через суд. Причём, сделка должна происходить по принципу - утром «стулья» (отказ жильцов от права на жильё), вечером деньги (выкуп). Причём, стулья вперёд и сильно вперёд. Между отказом от собственности и компенсацией должно пройти от месяца (данное время называлось реже) до двух (данное время называлось чаще).

Что за данное время станет с суммой компенсации? (мы знаем, в нынешнюю историческую эпоху, рубль крепчает вместе с ценами и в любую минуту может окрепнуть резко и окончательно).

Как компенсация насчитывалась – отдельный разговор. Оценщики от городских властей не заходили во многие оцениваемые ими квартиры. К их заключениям не прилагались фотографии. По описаниям городских оценщиков во многих квартирах на пятом этаже нет балконов, а на самом деле балконы есть во всех квартирах.

Отметим, что жильцы заказали свои экспертизы. Результаты независимой оценки разошлись с результатами оценки от фирмы, нанятой городскими властями на 200 - 500 тысяч (по разным квартирам).

Отметим, что администрация была настолько добра, что предложила компенсировать еще и стоимость переезда (перевоза вещей, демонтажа и монтажа газового оборудования и т.д.). Переезд из двухкомнатной квартиры она оценила в 5 700 рублей (!). Думаю, не надо объяснять, что реально это стоит дороже раз в 10 минимум. Жильцы предложили чиновникам — а давайте вы нам не будете давать эти деньги, а сами нас за эти деньги перевезёте. Чиновникам идея не понравилась.

И главное, как замечают жильцы, по экспертному заключению ремонт дома стоит 80 млн., расселение, минимум 260. Может, не стоит в наше трудное время так разбазаривать государственные и городские средства?

А с июля этого года в суде Пролетарского района г. Ростова прошли слушания по чиновничьим искам. (Напоминаем, тем жильцам, кто не захотел добровольно заключать сомнительную сделку с администрацией, её навязывают через суд)

Жильцы подали ходатайство об экспертизе. Они хотят, чтобы была оценена стоимость их жилья, стоимость переезда, стоимость съёма жилья (на время поисков нового дома).

Также жильцы настаивают на оценке стоимости не произведённого капремонта. Все они платили за капремонт (некоторые с 90х). Но капремонт так и не был произведён, в итоге дом дошёл до состояния, требующего по мнению чиновников (не организовавших вовремя ремонт) немедленного расселения. Теперь жильцы хотят взыскать стоимость не произведённого капремонта.

Экспертиза была назначена судом. Естественно, она должна быть произведена за счёт жильцов. Ждём результатов.