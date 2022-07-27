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Московский листок

Что было 19 августа 1991 года?

Опубликовано 27.07.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

О тех уже легендарных днях вспоминает Александр Краснов, на тот момент глава Краснопресненского района столицы и председатель Совета глав районных советов Москвы. Вопросы задает Дмитрий Болдырев.



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