Что было 19 августа 1991 года? #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости О тех уже легендарных днях вспоминает Александр Краснов, на тот момент глава Краснопресненского района столицы и председатель Совета глав районных советов Москвы. Вопросы задает Дмитрий Болдырев.



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