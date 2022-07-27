На дебатах Лиз Трасс произнесла имя Путина и ведущая упала в обморок

Загадочная история, весь мир обсуждает: с чего это ведущие на британском ТВ падают замертво, как только произносится имя Того-о-ком -нельзя-говорить?

Вот Дарья Митина сообщает: "грохот, прервавший выступление Лиз Трасс на дебатах, ни разу не был похож на звук падающего тела.

Обычно на таких дебатах работает как минимум пара десятков камер, происходящее снимается с разных ракурсов. Однако по всем СМИ и сетям гоняют один и тот же ролик, где Трасс крупным планом, а шумы - за кадром.

Какой звук издаёт падающее тело, все прекрасно знают. Пересмотрите ещё раз видео".

А что это могло быть еще?

Звуки государственного переворота? Борис Джонсон примерял платье королевы и на нем лопнул подгузник?

А.Б.