Президент Украины Владимир Зеленский желает распространить свои методы управления государством на США, указал журналист телеканала Fox News Такер Карлсон (Tucker Carlson).

Он уличил украинского лидера в намерении экспортировать цензуру. По его мнению, на это указывает создание на Украине черного списка «российских пропагандистов», в котором оказались некоторые американцы, включая действующего сенатора Рэнда Пола и журналист Гленн Гринвальд.

Карлсон напомнил, что Зеленский фактически запретил на Украине работу оппозиционных партий и телеканалов. «Теперь украинское правительство решило, что может ввести цензуру в нашей стране», — сказал он.

Начнем с конца - цензура в США существует и без Зеленского.

Однако тут интересней - если на Украине больше нет ни свободы, ни демократии, и это признают в США совершенно откровенно, то за что воюют украинцы?

За цензуру исключительно на ридной мове?

А.Б.