Украинская государственная компания "Нафтогаз" объявила о дефолте

"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". Сегодня, 26 июля 2022 года, истек срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", — говорится в телеграм-канале корпорации.
Ранее компания сообщила о нехватке средств на выплаты держателям бондов и заявила о необходимости отсрочить погашение на два года, однако кредиторы отклонили ее просьбу, а украинское правительство запретило платить по облигациям.
Ну вот и первые позитивные итоги для Украины - теперь главную государственную компанию страны можно забирать за долги. Причем москали не участвуют...
Бескорыстная помощь Запада очень рентабельна, не правда ли?
А.Б.
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