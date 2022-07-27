Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украине не нужны американские штурмовики

Опубликовано 27.07.2022 в разделе комментариев 1

сша война рф
Украине не нужны американские штурмовики

Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак.

На прошлой неделе глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10.

По словам Сака, которые приводит портал Military.com, A-10 "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Вместе с тем они станут целью российских истребителей и ПВО, добавил он.

Вообще для советника министра обороны мысль глубокая - штурмовики не сбивают ни бомбардирощкики, ни ракеты. У них совсем другая задача.

Ну так у США в боевых действиях на Украине своя задача, несколько отличающаяся от украинской.

Америке неважно, будут ли ВС РФ наносить удары по украинским объектам, им важно, чтобы украинцы наносили удары по российским. Украинские штурмовики почти закончились, и США намерены пополнить их число своими старыми и дешевыми самолетами.

Украина же хочет F-16, а США передавать Киеву дорогие и вполне еще эффективные самолеты - жалко. Там еще и обучение пилотов, и создание6 наземной инфраструктуры - дорого. Ясно же, что не расплатятся никогда.

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вторсырье
Собирайте лом написал 27.07.2022 09:10
Бывшая Украина будет на первом месте по сдаче металлолома
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Поддерживаете ли вы политику президента Путина?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
26.07.2022
Что было 19 августа 1991 года?
Что было 19 августа 1991 года?
27.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Украине не нужны американские штурмовики (0)
Украинская государственная компания "Нафтогаз" объявила о дефолте (0)
Зеленский экспортирует цензуру в США (0)
На дебатах Лиз Трасс произнесла имя Путина и ведущая упала в обморок (0)
Что было 19 августа 1991 года? (0)
РФ вышла из МКС. А куда придет? (11)
Кто бы сомневался, что российское государство примет сторону буржуя
Наше многонациональное кино - взгляд из Центра (4)
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине (1)
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Весьма странный звук
Михаил Делягин Михаил Делягин: Доллар заволновался: от ценных бумаг США начинают отказываться
Михаил Делягин Михаил Делягин: Безумие илитки: страна на пороге Майдана
Михаил Делягин Михаил Делягин: Безумие илитки: угроза подготовки Майдана
Михаил Делягин Михаил Делягин: Не только заблокируют, а еще хуже: владельцев карт ждет неприятный сюрприз
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss