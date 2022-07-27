Украине не нужны американские штурмовики A-10 Warthog, требуются более современные самолеты, заявил советник главы украинского минобороны Юрий Сак.

На прошлой неделе глава ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что США могут передать Украине свои более старые вооружения, в частности, A-10.

По словам Сака, которые приводит портал Military.com, A-10 "не закроют воздушное пространство и не остановят бомбардировщики и ракеты". Вместе с тем они станут целью российских истребителей и ПВО, добавил он.

Вообще для советника министра обороны мысль глубокая - штурмовики не сбивают ни бомбардирощкики, ни ракеты. У них совсем другая задача.

Ну так у США в боевых действиях на Украине своя задача, несколько отличающаяся от украинской.

Америке неважно, будут ли ВС РФ наносить удары по украинским объектам, им важно, чтобы украинцы наносили удары по российским. Украинские штурмовики почти закончились, и США намерены пополнить их число своими старыми и дешевыми самолетами.

Украина же хочет F-16, а США передавать Киеву дорогие и вполне еще эффективные самолеты - жалко. Там еще и обучение пилотов, и создание6 наземной инфраструктуры - дорого. Ясно же, что не расплатятся никогда.

А.Б.