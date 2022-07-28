Медведев назвал неожиданную цель спецоперации

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы. На этой карте как территория Украины обозначена только Киевская область. Остальные регионы отнесены к России, Польше, Румынии и Венгрии.

Если бы такую карту опубликовал я, то это было бы просто частно мнение, и то можно было бы привлечь по какой-нибудь из новомодных статей - фейк какой-нибудь прплесть и тому подобное.

Но Медведев не частьное лицо, он первый зампред Совбеза, а до того, последовательно, президент, премьер, первый вице-премьер, глава Администрации президента и так далее. То есть самый титулованный чиновник в стране после Путина. Носитель самых важных государственных тайн.

Можно ли ему не поверить?

Более того, не поверить ему - это в какой-то степени дискредитация власти. Надо верить!

Но тогда выходит, что целью спецоперации является расчленение Украины и захват львиной доли ее теперешней территории. Так?

Или это опять какая-нибудь статья?

А.Б.