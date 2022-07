Россия как мировой изгой украина европа война киев Где контрпропаганда? Даже в условиях нахождения СССР под шантажом США, при котором в СССР было запрещено разоблачение ряда тем, пропаганда СССР продолжала вести войну по остальным темам нашей жизни. Иначе было нельзя – иначе всем этим журналистам и пропагандистам как в СССР, так и в США надо было бы уволиться – на кой чёрт они иначе нужны? Технически эта война пропагандистов выглядела так. Положим в «Правде» публиковалась статья о бедственном положении безработных в США, на следующий день находишь в эфире радиостанцию «Голос Америки» и там обязательно будет передача о том, какое пособие по безработице установлено в США и сколько мяса на это пособие можно купить. В результате получается, что пособие по безработице в США больше, чем заработок в СССР. Или «Голос Америки» даёт передачу об отсутствии политических свобод в СССР, на следующий день открываешь «Комсомолку», а там статья о том, что «в США негров бьют». А вот если такого опровержения не было, то что тогда? Тогда получалось, что противникам нечем крыть, а нечем крыть только в случае, если в эфир передана правда. Я, к примеру, до начала 90-х был уверен, что поляков в лесу под Смоленском расстрелял СССР, поскольку никогда не слышал ни малейшего опровержения этого обвинения, предъявляемого СССР каждый год в вымышленный юбилей этого события. Сейчас, в связи с дебилизацией человечества и, главным образом, дебилизации журналистов, на такую контрпропаганду уже мало кто из журналистов способен, сейчас пропагандисты предпочитают заткнуть противникам рот, и отупевшим телезрителям петь одни и те же мантры. Вот, к примеру, ещё 28 мая: «Глава Роскомнадзора Андрей Липов отчитался об удалении 38 тысяч призывов к протестам, «свыше 117 тысяч фейков о сути конфликта, действиях и потерях вооружённых сил», «1177 ресурсов с украинской националистической пропагандой с суммарной аудиторией свыше 202 миллионов пользователей. Липов также рассказал о «запредельных» объёмах показов «украинской националистической пропаганды»». На Западе и в США творится то же самое, достаточно посмотреть, что вытворяют хозяева YouTube – как там глушится всё об организованных «мировым гадючником» (иначе этих уродов не назовёшь) аферах, скажем, о COVID-19 или о вакцинации. Тем не менее, если речь идёт о простых, и не о прямо запрещённых темах, то продолжаются и попытки как-то разоблачить ложь противников, скажем, на Украине есть несколько сайтов, которые чуть ли ни специализируется на разоблачении лжи российских пропагандистов. Но я вот смотрю на потуги российских СМИ в этом вопросе – на то, правду ли говорят о России альтернативные источники информации в мире, а это, повторю, можно понять по тому, опровергаются ли озвученные ими сведения о России в самой России. Вот на Западе уверяют, что Россия несёт огромные убытки от неспособности продать российские нефть и газ в добываемом объёме - до конца года прогнозируются потери по этой статье до 25% обычных доходов даже в условиях завышенных цен на энергоносители. Что касается остальных статей дохода бюджета, то Европа считает, что производство в России уже упало на 10,4%, причём, упало в отраслях промышленности, требующих специалистов и дающих работу миллионам граждан России. К примеру, считается, что уже в мае из-за отсутствия импортных комплектующих производство легковых автомобилей упало на 97%, автобусов – на 77%, тепловозов – на 63%, производство стекла – на 61%, стиральных машин – на 59%, холодильников – на 58%, грузовых вагонов на 52%, электродвигателей на 50%. Санкции не дают купить товары за границей, даже если и есть необходимая валюта. А в России 75% потребительских товаров – импортные, 70% медицинского оборудования поставлялось по импорту, 55% лекарств поставлялось с Запада. Без поставок с Запада комплектующих, Россия не способна производить ни военные, ни гражданские вертолёты, производство практически всех современные видов оружия невозможно без таких поставок. А импорт товаров и услуг во втором квартале уже упал на 22%. Соответственно, СМИ радостно цитируют статью из The National Interest (NI) 24 июля: «…во I квартале текущего года профицит внешней торговли РФ составил рекордные $70,1 млрд. Кроме того, рубль показал устойчивость, добравшись до значений 2015 года по отношению к евро. Такой успех связан с высокими ценами на товары и способность России экспортировать нефть, газ, зерно и золото». Простите, но дело ведь далеко не в том, что Россия всё ещё может что-то экспортировать и что цены высокие, а в том, что из-за санкций она не способна закупить нужные е товары за рубежом на 70,1 миллиард долларов. Фактически это означает, что Россия бесплатно поставляет за границу «нефть, газ, зерно и золото». Да, невозможно требовать от журналистов, по сути врагов народа России, пособников совершения преступления по части 2 статьи 353 УК РФ «Ведение агрессивной войны», чтобы они разоблачали это своё преступление. Но в условиях войны пропагандистов, причём, в ходе реальной войны, от всех этих «вечерних мудозвонов» и «армянских специалистов» Кремлю жизненно необходимо разоблачение приведенных выше чисел агонии российской экономики, скажем, видеокадры и интервью с работниками соответствующих заводов о том, что производство боевых вертолётов увеличено, что вагоны строятся, как и прежде, и т.д. и т.п. Но ничего этого нет! И в результате получается, что всё это правда! Я уж не говорю о глупости любимых пропагандистских штампов во всей этой российской пропагандистской продукции – глупость всего, что несётся с экранов ТВ, современные телезрители понять уже не способны и им можно «лепить» что угодно. Если бы умные на ТВ вещали для умных, то, к примеру, нельзя было бы в одних и тех же передачах утверждать, что Путин на считанные часы опередил НАТО, напав на Украину, иначе НАТО напало бы на Россию… И при этом рассказывать, что НАТО не готово не то, что к войне, но и к простому сокращению поставок газа. Нельзя жевать и пережёвывать, что Европа сдохнет без поставок зерна из России… И одновременно показывать возмущение европейских фермеров, от которых идиоты требуют сократить поголовье скота и этим резко сократить производство молока и мяса! Ведь основная масса зерна идёт на корм скоту! И, главное, вместо разоблачения чисел и фактов изоляции России от мира, идут показы того, как всему миру плохо без России, как Байден упал с велосипеда, что какой-нибудь из многочисленных прикормленных Россией на Западе «экспертов» что-то хрюкнул, что белого медведя с застрявшей в пасти консервной банкой успели спасти и тому подобная «информация». Но ведь такой отказ реагировать на данные об общемировой изоляции России это подтверждение этой изоляции самой российской пропагандой. И подтверждение того, что Россия всё больше и больше становится мировым изгоем. НАТО между позором и войной Нельзя сказать, что мир единодушен в этой изоляции России, и в так называемой гибридной войне с ней. Но следующую тему я начну не с этого, а с Черчилля. Мне он нравится как человек, посему я глубоко уважаю этого выдающегося государственного деятеля, хотя, надо сказать, даже глубокий ум и решительность Уинстона Черчилля не помогли ему достичь своей цели – не помогли Великобритании устоять перед США, энергично разваливавшими Британскую империю. Но накануне Второй мировой войны именно Черчилль понимал губительность политики безумного натравливания Германии на СССР – политики Англии и Франции, имевших целью непомерно способствовать росту могущества Германии ради уничтожения СССР. Черчилль делал всё, что мог, чтобы предотвратить выращиванию европейского монстра – нацистской Германии. В принципе и Черчилль был не против уничтожения СССР, и он был не против нацизма, но сверхсильная Германия у границ метрополии Британской империи Черчилля категорически не устраивала. Как националисту и империалисту Черчиллю были глубоко ненавистны большевики, но когда Великобритания и Франция, отказались начинать войну в защиту Чехословакии, заключив «Мюнхенские соглашения» с Гитлером в 1938 году, Черчилль в Палате общин сказал, обращаясь к тогдашнему премьер министру Великобритании Невиллу Чемберлену: «Великобритания и Франция должны были выбрать между войной и позором. Они выбрали позор. Они получат и войну. (Britain and France had to choose between war and dishonour. They chose dishonour. They will have war)». (Вообще-то dishonor – это «бесчестье», но, повторю, русской элите понятие «честь» неведомо - это свойство настоящего человека не имеет никакой ценности в России, посему в России и переводят это высказывание Черчилля как «позор» – типа Англия и Франция с расстёгнутыми ширинками на дискотеке появились. Для элиты России «позор» - это хоть как-то понятно). Сейчас в таком же положении выбора между позором (бесчестьем) и войной находится и НАТО. В НАТО нет единства в отношении войны с Россией, даже той войны, что ведётся, - войны руками и жизнями украинцев. Причём, нет единства не только среди натовской мелочи типа Венгрии, но и посаженная в своё время на газовую иглу Германия тоже не выглядит активным борцом. И хотя есть сведения, что Германия всё же тайно уже поставляет на Украину тяжёлое оружие (те же танки «Леопард»), но официально она поставила Украине самый мизер оружия и техники https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514, и уже начала кричать, что у неё исчерпались все запасы https://topwar.ru/199252-glava-minoborony-germanii-zajavila-ob-ischerpanii-voennyh-resursov-dlja-peredachi-ukraine.html. В исчерпании запасов оружия в Германии и верится, и не верится. Верится потому, что НАТО было создано для войны с СССР, и после развала Советского Союза в Европе и ближайшем окружении формально для НАТО самым страшным врагом являлась Россия. Но с 2010 года всё поменялось - Россия стала лучшим другом и партнёром НАТО, и это при том, что всего пару лет до того Россия провела войну с Грузией, за что получила от мирового сообщества большое «неодобрямс». В саммите НАТО в Лиссабоне в 2010 году президента Украины, В. Януковича, не было, но зато участвовал «american boy» - как бы президент России, Д. Медведев. https://pix.avax.news/avaxnews/84/2c/00042c84.jpeg Посему в повестке дня саммита было «обсуждение взаимоотношений по направлению НАТО-Россия», и этот военный блок выразил «готовность сотрудничать с Россией и другими странами-партнёрами» даже «в области противоракетной обороны». Поскольку Кремль из шкурки вылезал, чтобы понравиться НАТО, то это не могло не привести к тому, что член НАТО, Германия, да и остальные натовцы расслабилась в военном отношении и перестала тратить деньги на, казалось бы, бессмысленное вооружение. То есть не исключено, что запасов оружия у Германии действительно мало. Но одновременно и не верится в отсутствие запасов немецкого оружия, потому что понятно очевидное - сегодня Германия передачей большого объема оружия Украине боится сильно и сразу портить отношения с Россией. Боится в виду неготовности Германии к конфликту по экономическим соображениям, и это ещё раз доказывает, что угроза НАТО для России до начала войны России с Украиной – это глупая отмазка пропагандистов Кремля. А причина нерешительности Германии в том, что Германия и страны НАТО не могут сразу отказаться от природного газа из России – им нужно время (сейчас говорят, что 2-3 года) для того, чтобы обеспечить альтернативные варианты снабжения энергоносителями. И если бы НАТО готовилось нападать на Россию, то оно не делилось бы с Россией информацией о противоракетной обороне, а создавало бы параллельное обеспечение себя энергоресурсами, поскольку при реальном нападении на Россию, снабжение нефтью и газом из России сразу же прекратилось бы полностью. Но НАТО способа снабжения энергоресурсами на случай войны с Россией не создавало, следовательно, никак не планировало на Россию нападать. А вот теперь командованию НАТО не нравятся темпы, с которыми страны НАТО вооружают Украину, и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по сути повторил давнишний протест Черчилля. В своём выступлении в Европарламенте 13 июля он сердито указал, что все участники НАТО, особенно жалующиеся на недостаток средств, должны помнить о том, что могут стать очередными жертвами фашистов Кремля. И таким беднягам надо помогать Украине хотя бы ради себя, поскольку в итоге велика вероятность, что со временем этим странам придется заплатить больше, и не только деньгами: «Да, необходимо платить за последствия санкций, за военную помощь Украине, за гуманитарную помощь, иначе потом придется платить больше, и надо помнить, что мы, ЕС и НАТО, платим лишь деньгами, а они [жители Украины] платят собственными жизнями. Нужно перестать жаловаться и расширить помощь. И да, я считаю важным озвучить этот сигнал. Надо готовиться, что это будет долго… Если Россия победит, русские поймут, что они могут использовать силу. Это восстановление системы сфер интересов, когда большие страны могут решать, что должны делать малые. Это сделает нас более уязвимыми. Если вы не беспокоитесь о моральном аспекте поддержки людей на Украине, вы должны беспокоиться о своих интересах безопасности. Поэтому надо платить», - заявил генсек НАТО евродепутатам. Депутаты Европарламента ответили на его слова аплодисментами». Аплодисментами… Враги народа, которых умники избрали в Думы, сделали то, чего никогда не было за всю историю России – они превратили Россию в мирового изгоя.



Рейтинг: 5.00, Голосов: 1 Поделиться