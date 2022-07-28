США идут по пути РФ

В США заявили о создании третьей политической партии. Ее основателями станут бывшие члены Демократической и Республиканской партий страны. Их цель — обратиться к миллионам избирателей, которые недовольны неэффективной двухпартийной системой США.

Партия будет создана через слияние трех политических сил: движения «Renew America Movement», организации «Serve America Movement» и партии «Forward Party», основанной бывшим кандидатом на пост главы американского государства от демократов Эндрю Янгом.

Отмечается, что на роль сопредседателей новой партии «Forward» на первое время были выбраны Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси от республиканцев Кристин Уитман.

Ранее сообщалось, что рейтинг действующего президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкого уровня. Уровень поддержки его действий составляет всего 36%, при этом работу главы американского государства осуждают 59% опрошенных граждан.

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Интересная политическая система сложилась в США в незапамятное время - страной по очереди правят две партии, трудно различимые на расстоянии.

Доказательство тезиса: третью партию планируют создать выходцы из первых двух, не чувствуя при этом ни малейшего дискомфорта. То есть будет еще третья, точно такая же.

Все равно, как есали бы у нас выходцы из "Единой России" и КПРФ создали бы партию, типа "Единая компартия России". Хотя она у нас такая уже есть - "Справедливая Россия" называется...

А.Б.