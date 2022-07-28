А так ли уж сильно голодает Африка?

Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года, сообщает агентство Reuters.

По информации агентства, в декабре прошлого года власти Египта закупили зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну. Однако в связи с ситуацией на Украине забронированные грузы так и не были доставлены.

Отмечается, что на фоне этого Главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило от договорных обязательств» компании-поставщики Nibulon и Inerco.

И что это значит?

Что на самом деле ситуация с зерном в Африке не столь уж и катастрофична, как нас пытаются убедить?

Хотя скорее всего интересы крупного бизнеса интересуют египетские власти куда больше, чем пустые желудки египтян...

А.Б.