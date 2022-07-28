Черногория начала замораживать недвижимость

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны.

Об этом также написал ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный кабмином Черногории.

Как сообщили в МИДе, была заморожена недвижимость двух граждан России — в Жабляке и Будве. Один из россиян подал жалобу в Административный суд.

Интересно. Европа вернулась к принципу коллективной ответственности.

Эти люди, скорее всего, ничего не сделали ни Черногории, ни черногорцам. И скорее всего ничего не сделали Евросоюзу. С высокой степенью вероятности, они ничего не сделали и украинцам.

Почему же их лишают собственности? А за компанию!

Почему, например, Гугл лишил всех россиян доходов от рекламы? Всех - и кто за войну, и кто против, и тех, кто постит про котиков. И даже тех, кого Яндекс лишил доходов по требованию Роскомнадзора.

Право иметь собственность - это одно из неотъемлемых прав человека, и так выходит, что на обладателей российского гражданства не все права человека и распространяются. Если на Украине, то и права на жизнь никто не гарантирует, и права на гуманное обращение.

Но вот, оказывается, и в Черногории, которая вообще ни при чем, этих прав нет.

Интересно, а если человеческие права можно забрать у русских, то у нерусских нельзя, что ли?..

А.Б.