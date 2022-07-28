Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Черногория начала замораживать недвижимость

Опубликовано 28.07.2022 в разделе комментариев 0

ес русские черногория
Черногория начала замораживать недвижимость

Власти Черногории начали замораживать недвижимость, принадлежащую россиянам, в рамках исполнения санкционного режима, сообщил МИД страны.

Об этом также написал ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный кабмином Черногории.

Как сообщили в МИДе, была заморожена недвижимость двух граждан России — в Жабляке и Будве. Один из россиян подал жалобу в Административный суд.

Интересно. Европа вернулась к принципу коллективной ответственности.

Эти люди, скорее всего, ничего не сделали ни Черногории, ни черногорцам. И скорее всего ничего не сделали Евросоюзу. С высокой степенью вероятности, они ничего не сделали и украинцам.

Почему же их лишают собственности? А за компанию!

Почему, например, Гугл лишил всех россиян доходов от рекламы? Всех - и кто за войну, и кто против, и тех, кто постит про котиков. И даже тех, кого Яндекс лишил доходов по требованию Роскомнадзора.

Право иметь собственность - это одно из неотъемлемых прав человека, и так выходит, что на обладателей российского гражданства не все права человека и распространяются. Если на Украине, то и права на жизнь никто не гарантирует, и права на гуманное обращение.

Но вот, оказывается, и в Черногории, которая вообще ни при чем, этих прав нет.

Интересно, а если человеческие права можно забрать у русских, то у нерусских нельзя, что ли?..

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Одобряете ли вы деятельность президента США Байдена?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
26.07.2022
Что было 19 августа 1991 года?
Что было 19 августа 1991 года?
27.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Черногория начала замораживать недвижимость (0)
А так ли уж сильно голодает Африка? (0)
США идут по пути РФ (1)
Россия как мировой изгой (1)
Медведев назвал неожиданную цель спецоперации (9)
Невидимая трещина, невиданный урон и высокопоставленные жулики (3)
Украине не нужны американские штурмовики (10)
Украинская государственная компания "Нафтогаз" объявила о дефолте (1)
Зеленский экспортирует цензуру в США (2)
На дебатах Лиз Трасс произнесла имя Путина и ведущая упала в обморок (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Минфин пропагандирует вложения в иностранные ценные бумаги
Дарья Митина Дарья Митина: Тунисская история описала полный круг
Михаил Делягин Михаил Делягин: Единственный язык, на котором можно разговаривать с США
Михаил Делягин Михаил Делягин: Разрешите им жить: нераскрытый потенциал регионов
Дарья Митина Дарья Митина: У меня зазвонил телефон
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss