Этих засранцев нужно долбить, долбить и долбить, тогда и результат будет

26 июля 2022 года Александру Гартману (ветерану, инвалиду труда, шахтёру, отработавшему 24 года в забойной группе) пришло письмо из администрации Кемеровской области. В письме говорилось о том, что за ним (Гартманом) признано право на получение пайкового угля в размере 7,8 тонн. Напоминаем, по закону пайковый уголь выдается шахтёрам и бывшим шахтёрам для отопления домов.

Отметим, что днём раньше Александр Гартман публично (через интернет) обратился к губернатору по данному поводу. Буквально через несколько минут ему на электронную почту пришёл ответ, что его письмо отправлено специалистам. И вот – результат. И здесь бы порадоваться такой внимательности и оперативности. Тому, что хоть где-то начали с уважением относиться к людям труда. С тем самым уважением, о котором нам говорил наш громко любимый и многократно уважаемый президент. Ага, начали?

Переписку по поводу угля Гартман ведёт уже 10 лет (!). Последние три года переписка стала особо активной. С постоянным выкладыванием обращений в интернет, организацией других мероприятий (к примеру, было сооружено чучело мэра перед пустым личным угольным складом, естественно, с последующим выкладыванием в интернет).

Отметим, что в течение всего этого времени, Гартману, а также другим шахтерам, желающим получить то, им (шахтёрам) положено по закону, отвечали самым что ни на есть издевательским образом.

«К примеру, с меня в Соцугле потребовали справку о том, что в бараке, в котором я жил в 70-х годах, было печное отопление», – рассказывает Александр Гартман. Даём маленькую справку. Соцуголь – это областная контора, занимающаяся распределением угля по социальным квотам. В законе даётся два условия получения пайкового угля — стаж более 10 лет и печное отопление СЕЙЧАС!

В законе нигде не говорится о том, что шахтёр должен был, чтобы иметь право на пайковый уголь СЕЙЧАС — жить в доме с печным отоплением во время работы на шахте, жить в доме с печным отоплением во время обучения в школе, родиться в роддоме с печным отоплением, наконец!

Кроме этого, дом, в котором жил Гартман во время работы на 12-й шахте - это барак 40-х годов постройки. В таком доме в этом регионе никакого отопления, кроме печного, быть не могло. И наконец, дом был снесён в 85 году и где искать справку о том, какое в нём было отопление, вообще непонятно. В общем, креатив чиновников был также безграничен, как и их жадность. Однако путём долгой, долгой борьбы пробить стенку всё-таки удалось.

«Я думаю, остальные, глядя на меня, тоже подтянутся. Тоже начнут про свой уголь активно вопрос поднимать», – рассказывает Александр Гартман. - «Мне сейчас все звонят, спрашивают. Я им всем говорю – это доказательство, что молчать не надо. Этих зас…ев (чиновников) нужно долбить, долбить и долбить, тогда и результат будет!»

Что тут можно сказать? Только задать один вопрос, чисто риторический вопрос. А нас устраивает такая работа властей? Может, у нас есть возможность что-нибудь с ними сделать? Что нибудь тихое-мирное? Что нибудь, что оптимизирует их работу так, что положенное гражданам по закону они (власти) будут выдавать сами. Ну, или хотя бы по первому обращению. Что для того, чтобы достучаться до властей не потребуется устраивать длительное публичное позорище. Что для этого надо? Как вы думаете, товарищи?