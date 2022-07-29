Китай намерен додавить тайваньский вопрос

Лидер Китая Си Цзиньпин на фоне роста напряженности в тайваньском регионе предупредил президента США Джо Байдена, что тот, кто «играет с огнем, обожжется», передает Bloomberg. Он подчеркнул, что китайский народ настроен «решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая» в вопросе Тайваня, и добавил, что не признает провозглашенную независимость острова.

Байден, в свою очередь, заверил, что США придерживаются политики «одного Китая». Тем не менее агентство указало на то, что в заявлении Госдепа США разговор подчеркнуто не назывался «конструктивным» в отличие от предыдущих звонков.

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Понятно, что для нас проблема Украины самая главная, но в мире есть вещи, которые значат побольше.

Конфликт вокруг Тайваня - это конфликт двух самых могущественных стран планеты, и ни одна из них не Россия. Крупные игроки ведут себя более ответственно - они не врут напропалую, не грозят тем, чего у них нет и стараются не выходить за рамки приличий. Но суть отношений от этого не меняется.

Тайвань - зона влияния США, но они там не могут провести референдум о присоединении к США, поскольку Америка их к себе не приглашала.

Но все понимают, что ни Китай не согласится на независимость Тайваня, ни США не позволят ввести на остров войска и раз и навсегда решить вопрос. Что там себе думают тайваньские китайцы, вообще, кажется, никого не волнует.

А.Б.