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Московский листок

Латвия продолжает покупать российский газ через посредника

Опубликовано 29.07.2022 в разделе комментариев 0

газпром газ
Латвия продолжает покупать российский газ через посредника

Главный оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze возобновил закупку российского газа, но через посредника. Об этом сообщил порталу Delfi глава компании Айгарс Калвитис. Оплату за газ проводят в евро. По данным портала, поставки газа из России стали увеличиваться с середины июня.

Калвитис уточнил, что латвийский оператор закупает газ не напрямую у «Газпрома», потому что «не может рассчитаться» с российской компанией. Имя поставщика он не раскрыл, назвав это «коммерческой информацией», которую не обсуждают публично.

В том же месяце премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш говорил, что его страна не намерена возобновлять импорт российского газа.

Ну а зачем идти против российских санкций, когда есть посредник? Это даже выгодней, поскольку откат от "Газпрома" всем был бы виден, а мзду от анонимного посредника легко прятать.

Путин может сколько угодно грозиться заморозить Европу, но в Европе знают – всегда есть ушлые ребята, которые продадут хоть маму родную…

 А.Б.



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