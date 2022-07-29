В хостеле на юге Москвы погибли 8 человек

В хостеле на юге Москвы, где произошел пожар, не сработала система пожарной сигнализации, люди не могли спастись из-за решеток на окнах. Из-за пожара погибли 8 человек.

Проверку в хостеле проводили в июне. По ее итогам обнаружили семь нарушений, а гендиректору объявили предостережение. Также нарушения были выявлены и во время проверки в 2019 году.

По данным МЧС, в хостеле была установлена система сигнализации «Стрелец-мониторинг», которая не сработала при возгорании, что сигнализацию могло отключить руководство хостела.

Среди постояльцев были в основном рабочие и продавцы расположенных неподалеку торгово-ярморочного комплекса «Москва» (в районе Люблино) и рынка «Садовод» (в Капотне).

Все тоже самое – пока есть ушлые ребята, готовые все вопросы решить за деньги, все проверки и предостережения ничего не стоят.

Знали ведь, что опасно, а что ж не закрыли ночлежку? Что решетки на окнах не спилили?

А.Б.