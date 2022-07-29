Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В хостеле на юге Москвы погибли 8 человек

Опубликовано 29.07.2022 в разделе комментариев 1

В хостеле на юге Москвы погибли 8 человек

В хостеле на юге Москвы, где произошел пожар, не сработала система пожарной сигнализации, люди не могли спастись из-за решеток на окнах. Из-за пожара погибли 8 человек. 

Проверку в хостеле проводили в июне. По ее итогам обнаружили семь нарушений, а гендиректору объявили предостережение. Также нарушения были выявлены и во время проверки в 2019 году.

По данным МЧС, в хостеле была установлена система сигнализации «Стрелец-мониторинг», которая не сработала при возгорании, что сигнализацию могло отключить руководство хостела.

Среди постояльцев были в основном рабочие и продавцы расположенных неподалеку торгово-ярморочного комплекса «Москва» (в районе Люблино) и рынка «Садовод» (в Капотне).

Все тоже самое – пока есть ушлые ребята, готовые все вопросы решить за деньги, все проверки и предостережения ничего не стоят.

Знали ведь, что опасно, а что ж не закрыли ночлежку? Что решетки на окнах не спилили?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
За Путина
Пенсионер+ написал 29.07.2022 10:08
За Путина за Единую Россию за достойную жизнь за светлое будущее за детей и внуков
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Одобряете ли вы деятельность президента США Байдена?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
26.07.2022
Что было 19 августа 1991 года?
Что было 19 августа 1991 года?
27.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам лишения свободы (1)
Россию признают спонсором терроризма (1)
В хостеле на юге Москвы погибли 8 человек (1)
Латвия продолжает покупать российский газ через посредника (0)
Этих засранцев нужно долбить, долбить и долбить, тогда и результат будет (2)
Китай намерен додавить тайваньский вопрос (6)
Черногория начала замораживать недвижимость (3)
А так ли уж сильно голодает Африка? (1)
США идут по пути РФ (4)
Россия как мировой изгой (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Рискованное переселение: чем может быть опасен новый вариант закона о расселении хрущевок
Дарья Митина Дарья Митина: Колобок тупой, он не понимает
Дарья Митина Дарья Митина: Уже темнеет вечер синий, пора нам в оперу скорей
Михаил Делягин Михаил Делягин: Нормальность - не популизм: ни в сексе, ни в экономике
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Как консерватизм и архаика порождают центробежные стремления в России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss