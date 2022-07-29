Россию признают спонсором терроризма

Американские конгрессмены в ближайшее время намерены внести на рассмотрение проект закона о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.
По словам конгрессмена Теда Лье, Вашингтон обвинил Россию в том, что она якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины».
Тем временем, 27 июля Сенат США уже принял резолюцию, призывающую Госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Понятие "терроризм" слишком расплывчатое. Видимо, теперь Басаев в США уже не террорист, а борец за свободу, а террорист – российская армия.
Это не Россия поддерживает по его просьбе законное правительство в Дамаске, а ИГИЛ (запрещена как террористическая организация) борется с российскими террористами.
Ну и на Украине, оказывается, образовались не самопровозглашенные республики, а террористические организации.
Но до бы признать США террористической организацией, восставшей против законного правительства в Лондоне под руководством псевдогенерала Вашингтона.
Не знали? В 1758 году Джордж Вашингтон вышел в отставку в звании полковника британской армии. А "генералом" его назначили уже в террористической организации САСШ.
А.Б.
|
|
Aleko 1 написал 29.07.2022 10:11