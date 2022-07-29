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Московский листок

Россию признают спонсором терроризма

Опубликовано 29.07.2022 в разделе комментариев 1

терроризм рф
Россию признают спонсором терроризма

Американские конгрессмены в ближайшее время намерены внести на рассмотрение проект закона о признании России государством-спонсором терроризма, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

По словам конгрессмена Теда Лье, Вашингтон обвинил Россию в том, что она якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины».

Тем временем, 27 июля Сенат США уже принял резолюцию, призывающую Госдеп признать РФ государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Понятие "терроризм" слишком расплывчатое. Видимо, теперь Басаев в США уже не террорист, а борец за свободу, а террорист – российская армия.

Это не Россия поддерживает по его просьбе законное правительство в Дамаске, а ИГИЛ (запрещена как террористическая организация) борется с российскими террористами.

Ну и на Украине, оказывается, образовались не самопровозглашенные республики, а террористические организации.

Но до бы признать США террористической организацией, восставшей против законного правительства в Лондоне под руководством псевдогенерала Вашингтона.

Не знали? В 1758 году Джордж Вашингтон вышел в отставку в звании полковника британской армии. А "генералом" его назначили уже в террористической организации САСШ.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 29.07.2022 10:11
Ну так объявите США террористическм государством и введите против них санкции. Авось проклятая Америка развалится от них.
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