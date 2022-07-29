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Московский листок

Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам лишения свободы

Опубликовано 29.07.2022 в разделе комментариев 1

суд закон
Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам лишения свободы

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев.

Приговоры вынесены и остальным фигурантам дела.

По четыре года лишения условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 900 тысяч рублей каждому.

Изначально в КПРФ, от которой избирался Левченко-старший, заявляла, что уголовное дело было заведено как способ давления на него с целью заставить уйти с поста губернатора и прекратить активную политическую деятельность.

Сам Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:
Леопольд написал 29.07.2022 09:57
Вчера полдня новости читировали Зюганова о возможном объединении КПРФ и справедливой РФ. Вам эта тема не интересна?
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