Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам лишения свободы

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Андрею Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,6 миллиона рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 11 месяцев.

Приговоры вынесены и остальным фигурантам дела.

По четыре года лишения условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 900 тысяч рублей каждому.

Изначально в КПРФ, от которой избирался Левченко-старший, заявляла, что уголовное дело было заведено как способ давления на него с целью заставить уйти с поста губернатора и прекратить активную политическую деятельность.

Сам Андрей Левченко избрался в региональный парламент в 2018 году по партийному списку КПРФ, состоит в комитете по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

А.Б.