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Московский листок

Взрывная реакция начальства на интернет

Опубликовано 30.07.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

Взрывная реакция начальства на интернет

С 20 по 25 июля 2022 года в Москве и в Санкт-Петербурге прошли акции в защиту профсоюза работников «Дикси». Коммунисты из «РОТ-ФРОНТа», РКСМ(б), РКРП,ОКП, РМП, Трудовой России, Рабочего Компаса, представители евразийского бюро Всемирной Федерации Профсоюзов и профсоюза «Защита рабочих» организовали перед магазинами «Дикси» пикеты. Разворачивались плакаты:

«Дикси = каторжный труд»,

«Свободу профсоюзной деятельности»,

«Нет репрессиям в «Дикси»!

«На страже прав работников «Дикси»!»

 

Естественно, фотографии с пикетов были выложены в интернет.

Отметим, что данное мероприятие вызвало прямо-таки взрывную реакцию у некоторых персонажей из менеджмента «Дикси». Знаете, как иногда бывает с некоторыми покупателями от купленной в магазине «Дикси» просрочки. Ну так вот, у менеджмента бомбануло не хуже.

Как сообщили в наше издание работники «Дикси» — менеджмент начал следить за интернетом. От работников, состоящих в профсоюзных группах или лайкающих посты (о профсоюзе или прошедших мероприятиях), требовали выходить из групп, убирать лайки и писать объяснительные. Снова пытались раскрутить кого-либо из работников на претензии к лидеру профсоюза — Рауфу Вердиеву.

В общем, господа-менеджеры, видимо, думают, что таким образом уменьшают масштаб позорища, хотя на самом деле, понятно, только его (и масштаб и позорище) увеличивают.

Так что хотелось, бы дать вам, господам, один хороший совет. Не хотите покрывать себя несмываемой славой - обращайтесь с сотрудниками, как с людьми, чтоб у них не было для вас неприятных, обидных слов. Вроде же просто. Интересно, почему они так не делают? Как вы думаете, товарищи?

 

Как мы уже писали — в сети «Дикси» практикуются постоянные переработки, причём, часто неоплачиваемые. Отказаться от них нельзя под угрозой штрафа или увольнения. Иногда за переработки платят, но не как положено по Трудовому кодексу (в двойном размере), а как за обычный день. Иногда переработки не оплачивают вовсе. Почти все работники из стран СНГ работают с одним, максимум — двумя выходными в месяц. Отработал в день 18 часов, а записали 10 — стандартная ситуация.

 

Помимо всего прочего людей принуждают исполнять чужие обязанности. Ситуации, когда в магазине один сотрудник работает за троих, а зарплату получает за одного (и то часто не в полном объёме), когда водители транспортного отдела выполняют ещё и обязанности грузчиков (опять же без дополнительной оплаты) — вполне стандартны.

Водителей при этом ещё и принуждают к нарушению правил, а именно: к парковке в неположенных местах, вождению с перегрузом. А ведь случись из-за этого ДТП с человеческими жертвами, виноват будет водитель.

 

В итоге в ленинградском РЦ Шушары АО «Дикси Юг» была создана первичная профсоюзная организация «Защита рабочих» (входит в СПР — Союз профсоюзов России). Было организовано обращение профсоюза к работодателю по поводу происходящего безобразия.

 

15 марта 2021 года (вскоре после подачи обращения) лидер профсоюза Рауф Вердиев был уволен «за нарушение техники безопасности». Союзу профсоюзов России и «Защите» удалось добиться восстановления Рауфа Вердиева на работе, но в «Дикси», видимо, решили расправиться с ним во что бы то ни стало. И вот Рауф Вердиев был уволен снова, теперь за якобы прогул. Процесс длился 8 месяцев. Представители «Дикси» затягивали его в рамках любимой тактики — забывали к суду о предоставлении разных документов. А потом неожиданно нужда в затягивании процесса пропала. Суд вынес решение в пользу «Дикси».

 



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