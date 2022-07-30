Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Судоходство по Дунаю на Босфор теперь под угрозой

Опубликовано 30.07.2022 в разделе комментариев 1

украина война всу
Судоходство по Дунаю на Босфор теперь под угрозой

Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", - заявил генерал.

***

Вопрос стоит уже не в том, кто виноват. Навряд ли украинские военные, устанавливая мины, предполагали подорвать собственное судно.

Но теперь вопрос стоит иначе - это могло быть любое судно - румынское, турецкое, немецкое. Думай - река международная, как и акватория Черного моря, особенно от устья Дуная до Босфора. Одна из основных мировых водных коммуникаций. И вот на тебе - мины.

Это уже не украинско-российская проблема, а гораздо шире.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Первый пошел
А мин этих там написал 30.07.2022 08:44
До хренища. Аминь.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Одобряете ли вы деятельность президента США Байдена?:
Результаты
Интернет-ТВ
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
Пришли данные ООН по пострадавшим на Украине
26.07.2022
Что было 19 августа 1991 года?
Что было 19 августа 1991 года?
27.07.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Судоходство по Дунаю на Босфор теперь под угрозой (1)
Взрывная реакция начальства на интернет (0)
Сын бывшего губернатора Иркутской области Андрей Левченко приговорен к 9 годам лишения свободы (6)
Россию признают спонсором терроризма (11)
В хостеле на юге Москвы погибли 8 человек (7)
Латвия продолжает покупать российский газ через посредника (1)
Этих засранцев нужно долбить, долбить и долбить, тогда и результат будет (4)
Китай намерен додавить тайваньский вопрос (15)
Черногория начала замораживать недвижимость (4)
А так ли уж сильно голодает Африка? (1)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Такого я ещё не видела:)
Михаил Делягин Михаил Делягин: Что должно делать государство прямо сейчас
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин призвал снизить ключевую ставку ЦБ до 0%
Михаил Делягин Михаил Делягин: А компенсируют ли советские вклады?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Враг не пройдет: чего добивается Запад?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss