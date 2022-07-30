Судоходство по Дунаю на Босфор теперь под угрозой

Малое географическое судно "Шляхович" государственной гидрографической службы Украины подорвалось на мине ВСУ в устье Дуная, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"28 июля 2022 года при промере глубин фарватера в устье реки Дунай произошел подрыв малого географического судна "Шляхович" на украинской дрейфующей мине", - заявил генерал.

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Вопрос стоит уже не в том, кто виноват. Навряд ли украинские военные, устанавливая мины, предполагали подорвать собственное судно.

Но теперь вопрос стоит иначе - это могло быть любое судно - румынское, турецкое, немецкое. Думай - река международная, как и акватория Черного моря, особенно от устья Дуная до Босфора. Одна из основных мировых водных коммуникаций. И вот на тебе - мины.

Это уже не украинско-российская проблема, а гораздо шире.

А.Б.