Надо врезать если не меж ушей, как мужику, то уж по попе точно

Буржуазные журналисты на то и предназначены, чтобы врать. Поэтому автор этих строк не обращает внимания на Соловьева-Киселева с компанией. Но один товарищ попросил все же прочитать статью В. Никифоровой на РИА НОВОСТИ «Глобализм перековал левых в леваков» https://ria.ru/20220729/globalizm-1805710526.html Новая звезда единороссовской пропаганды, так сказать.

И действительно, статья по форме правильная, а по существу, полное издевательство. Кстати, если «звезда» взялась цитировать, то фраза принадлежит не Сталину, а Ленину (ПСС, 5-е изд. Т. 43. С. 328.)

Но главное в другом. Да, пять-десять процентов левацких закидонов существуют в современной России, и обвиняя СВО в сплошном империализме. Но зато девяносто процентов настоящих левых критикуют Кремль, наоборот, за ДОХЛУЮ политику в поднятом отношении. А это большая разница.

Итак, левацкая частность раздута до размеров слона, и о чем подробнее ниже; а вот главное и единороссовское нутро спряталось. Нет уж, давайте сорвем ширму, и посмотрим на вопрос реально.

***

Насчет левацких блогеров, портящих якобы всю малину. Вот автору, да и многим трудящимся, нет времени следить за «трубой»; и надо бы с фамилией и ссылкой, и чтобы без экивоков и сплетен. Потому что интерпретация увиденного – это отдельный разговор.

Но даже если Никифорова права о вреде левацких закидонов… то главные вопросы лежат совсем в другой плоскости! Что действительно серьезно – так это то, почему ДО СИХ ПОР не нанесены удары по штаб-квартирам СБУ и ВСУ?!.. Почему до сих пор не нанесены удары по особнякам Ахметовых-Пинчуков, если те не заставляют купленных на корню депутатов Рады отводить войска?!... Почему до сих пор не нанесены удары по днепровским мостам с резким уменьшением поставок вооружения?!.. Что, ворон ворону глаз не выклюет, а олигарх олигарху?!.. Или мосты жалко, а жизни российских и донбасских солдат не жалко?!.. Вот о чем задуматься бы на самом деле; и пользуясь широкой трибуной.

Но даже с социальной стороны статья Никифоровой весьма подленькая. Для этого надо привести значительный текст, если кто не читал ссылку, но уж для полной ясности.

--- Я по возрасту вполне застала Советский Союз и на раз узнаю эти нудные интонации у современных товарищей. Это типичное советское ханжество, которое и привело нас к застою и развалу. Оно подавляло и вымораживало буквально все нормальные человеческие желания и стремления. Красивая одежда, своя машина, свой дом, свое дело — не, это все вещизм, материализм, советскому человеку это не надо. Любая яркая частная инициатива — хоть в творчестве, хоть в работе — гасилась этим начетничеством.

Сегодня патентованные леваки точно так же пытаются гасить любое стремление России к лучшей жизни. Защита своих, "Крым наш", налаживание связей с промышленно развитыми районами Восточной Украины — ведь все это по факту чрезвычайно выгодная инвестиция в наше общее будущее. Историческая цель СВО — чтобы людям на Восточной Украине (и докуда там еще дойдут союзные войска) жилось лучше. От этого будет прямая выгода и нам, жителям России.

Но нет, левацкая идеология не любит этого стремления к лучшей жизни. Не приведи Маркс, какой-нибудь российский предприниматель реконструирует в Донбассе завод. Он же на этом обогатится, это же фу. Подумаешь, появятся рабочие места, инфраструктура, хорошая жизнь для тысяч людей. Нет, хорошей жизни тоже быть не должно. Народные массы должны страдать — такова странная логика современных леваков.

По этой логике, делать для своего преуспеяния — ни государству, ни отдельному человеку — вообще ничего нельзя. Можно только заниматься классовой борьбой. Но с этим сегодня засада. Трудящиеся массы откровенно не хотят лезть на баррикады. Миллионы людей предпочитают брать в ипотеку квартиры, строить дома, зарабатывать, преуспевать, развиваться. Революция на всем этом поставит крест. Мы в России это уже не раз проходили. Хочется передохнуть от революций век-другой, извините уж за наше мещанство. –--

Прочитали?!.. Не почувствовали запах провокации на пару с безграмотностью?!.. Кому как, а вот автор почувствовал. Нет уж, давайте конкретно, и без вышеозначенной кучи-малы.

Во-первых, не надо путать личную инициативу с частной. Это разные вещи. Допустим, вы большой специалист, великий изобретатель или композитор, добившийся благополучия своим трудом и талантом. И вы можете иметь хоть трехэтажный особняк со статуями Венеры в каждом углу. Вот именно, пусть у вас будут «красивая одежда, своя машина, свой дом»; да на здоровье. Потому что все это – личная инициатива.

Но вы можете иметь лишь одну фуру, но заставляя наемного водителя дальнобоить. Вы отдаете ему из выручки лишь стоимость его рабочей силы, - условно, сто рублей, - и забираете остальное как хозяин частной собственности. Вот и получается, что пусть оный хоть фонтанирует инициативой; и наездит хоть на тысячу рублей, хоть на десять тысяч, да хоть сдохнет от непосильной работы; выше ста рублей не получит все равно. Вот это – частная инициатива, и которая без найма труда и эксплуатации не существует в принципе.

А если у вас не только автомобиль, а заводы и пароходы, и куда люди вынуждены наниматься с голоду, - и вы, опять-таки, платите стоимость рабочей силы, и забираете остальное, - ну, блин, причем тут творчество в истинном смысле слова?!.. Вы просто поганый эксплуататор, захапавший общую собственность, и ничего больше! И вот почему частная инициатива не нравится многим людям от слова «совсем». Не нравится даже в твердыне капитализма США, и где социалистические взгляды растут согласно опросам (а среди молодежи особенно). Так что котлеты отдельно – мухи отдельно.

Во-вторых, насчет революции. Но тогда любой феодал, и следуя логике статьи, мог бы сказать: а давайте откажемся от капиталистической революции типа Английской с Кромвелем, Североамериканской с отцами-основателями, от Великой Французской с якобинцами. Ну, а что, ведь революция «поставила крест» на «преуспевании». И затем неплохо было бы «передохнуть от революций век-другой», а лучше навечно.

Но заяви такое во всеуслышание, наша мадам вылетела бы с любого значительного и пропагандистского места в буржуазном обществе мгновенно. Но тогда, значит, капиталистическую революцию ругать нельзя – а вот социалистическую можно. Вот и получается подленько, и весьма. Если дело касается именно буржуазной «классовой борьбы» — вот «засада», она становится весьма и весьма реальной.

И с баррикадами мадам поторопилась. К примеру, несколько месяцев протеста в Хабаровске, — вот именно, людей «с ипотекой» и «строительством домов» (видать, не очень насчет «преуспеяния»), — это совсем не хухры-мухры. А еще были Шиес, Куштау, Москва, Иркутск, Екатеринбург и так далее. Да, поводы разные – но уже очевидно, что зарекаться насчет баррикад рановато, и весьма.

Так что, еще раз, не надо колбасить все в одну кучу, и этак исподтишка. Наоборот, надо конкретно, и особенно насчет «советского ханжества, застоя и развала». Как говорится, сама напросилась.

Подленько у единороссов-Никифоровых получается и здесь, просто слов нет. Как победа в Великой Отечественной войне, или полет Гагарина в космос – о-о-о, это хорошо, это гуд, это патриотизм, и мы, единороссы, тут как тут. А как проблемы с советским потреблением и прочие трудности – ни-ни, патриотизм выключается. Щелк, и нету. Нет уж, граждане-лицемеры, так не пойдет. Индустриализация и была за счет сельского хозяйства во многом, и такова суровая жизнь. Но одни говорят об этом честно, и принимая всю нашу историю – а другие валяют дурочку, закрывая Мавзолей во время праздников.

А вот настоящие российские левые, и таким образом, стоят на единственно верной позиции. Время было такое, и близкое к «военному коммунизму» Гражданской войны. Вот именно, в течение всего первого Советского Союза, разве что с различными мутациями. Лично автор уверен, что распределение по труду при валовой экономике было невозможно в принципе; но хоть так, хоть этак, первая вариация Союза исчерпала свой исторический ресурс. Это версия была не плохой и не хорошей; тем более, на веки вечные; а она была просто-напросто первой. Мощной и полезной в свое время и в своем месте; и слабой, когда время и место изменились. Вот и все.

Но тогда почему АБСОЛЮТНО ЛОГИЧЕСКИ ни предположить, что нужен второй и более совершенный Советский Союз?!.. Риторический вопрос. Почему, к примеру, Майкрософт может развиваться от первой версии уже до одиннадцатой или какой там по счету; французам можно развиваться от Первой республики уже к Пятой; немцам можно строить фактически четвертый рейх; а вот второму Советскому Союзу быть нельзя?!.. Нет уж, если Майкрософт с французами можно – то и Советскому Союзу можно. Так все и развивается, и от одной модели к другой, и более совершенной.

Да, переход от одной советской модели к другой происходит через подготовительный этап российского государственно-монополистического капитализма. Чтобы капитализм добил рудименты «военного коммунизма» и даже феодализма полностью. Что мы и наблюдаем воочию; и когда уже и ельцинско-путинский ГМК выдыхается. В частности, украинская история доконает его полностью; и эра социалистической революции неотвратима.

Следовательно, так вы уж разберитесь с кашей в голове, мадам из РИА НОВОСТИ. Если вы про «мещанство» - то и будет полная задница. Это уже видно и по тягомотине СВО, и по сползанию страны в системный кризис. А если «развиваться», «преуспевать», иметь «красивую одежду со своим домом» и так далее — это революция и Советский Союз нового поколения! И коль вы сами касаетесь Маркса-Ленина в своем опусе, и никто за язык не тянул; именно они и написали черным по белому, что революции – локомотивы истории. Так что не сходится, мадам Никифорова. Никак не сходится. Маркс с Лениным о локомотиве – а вы о «передохнуть». В Киеве дядька, в огороде бузина.

А раз так, с логикой надо дружить. Чтобы развиваться быстрее, мощнее, сильнее, - чтобы довести ту же СВО до скорого и победного конца, - и надо похерить нынешних единороссов. Да, левацкие закидоны дураки, и кто ж спорит. Но зато единороссы - импотенты. Хрен редьки не слаще; или даже вернее, кто кого хуже, это еще надо посмотреть.

Другими словами, надо строить второй Советский Союз, и с демократией вплоть до выборов в трудовых коллективах. Раньше этого не было, теперь должно быть непременно. А с учетом санкций, и определенной мобилизации экономики – у-у-у, и говорить нечего. На ловца и зверь бежит. Следовательно, или второй Советский Союз будет построен сознательно и быстро – или мало сознательно, и тяжело. Но будет построен все равно, и в силу законов исторического развития.

***

Автор одного возраста с Никифоровой, а то и старше, так что жалеть не будет. То есть, нехорошо махиначить. Совсем нехорошо. Ведь заголовок опуса категоричен – «Глобализм перековал левых в леваков». Выходит, и согласно правилам русского языка – ВСЕХ левых. Ведь не написано же «Глобализм перековал некоторых левых в леваков», и что было бы в разы точнее. Ан нет, подсовывается с самого начала, что ВСЕХ. Тем более, когда многие читают только заголовки.

Да, потом заерзано в тексте, подпущено туману – но смысловая провокация уже подсунута. Чтобы осадочек у неподготовленного читателя, как говорится, остался.

А раз так, то и надо врезать если не меж ушей, как мужику, то уж по попе точно. Потому что настоящие левые, и в своем огромном большинстве, ни то, что не превратились в леваков, - но еще спросят с вас, единороссов, - за такую медленную и неорганизованную СВО. То есть, с весьма подозрительными договорняками, не трогающими Ахметовых-Зеленских-Аваковых лично; и с весьма подозрительными действиями, жалеющими вражескую инфраструктуру, но не жалеющими наших солдат.

И еще раз, и в чем провокация статьи В. Никифоровой. «Левацкий элемент» обсасывается со всех сторон, и с явной подоплекой дискредитации всего левого движения. А вот дебильный и единороссовский режим якобы ни причем. Так, на улицу прогуляться вышел. Что ж, в соловьевско-киселевском полку прибыло и женским составом, и для полного комплекта. Будем знать.

Итого. Мировой левацкий интернационал, - в духе «мини», но все же, и подкармливаемый глобальными корпорациями, - существует. Это факт. Но вот что касается России, - ведь Никифорова о ней пишет, а не о какой-то мифической стране, - этот элемент мизерный. У нас другая и основная проблема, и называется она единороссовским ТОТАЛИТАРИЗМОМ. И таковой фактический царизм, разумеется, должен быть заменен Советским Союзом второго поколения. Точка!