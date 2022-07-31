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Московский листок

Об обыске в квартире редактора "Новой альтернативы" от первого лица

Опубликовано 31.07.2022 в разделе комментариев 0

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Об обыске в квартире редактора "Новой альтернативы" от первого лица

Позавчера поздним вечером и вчера пензенские телеграм-каналы сообщили новость об обыске и изъятии техники в квартире редактора пензенского выпуска газеты “Новая альтернатива” и редактора сайта Альтер Пенза Максима Денисова. То есть у автора данного материала.

По некоторым причинам, о которых ниже, могу сообщить достоверно о случившемся только сейчас.

Вечером во вторник, приблизительно в 21.30 ко мне по месту жительства явились двое сотрудников Отдела полиции №1 и предъявили постановление об обыске и изъятии предполагаемого “орудия преступления” в рамках возбужденного уголовного дела по статье 128.1 УК РФ “Клевета”, подписанное и.о. прокурора Ленинского района г. Пензы Букреевой Е.А.

Надо сказать, что у полицейских имелись все шансы прокататься зря – я свалился с простудой и температурой под 40, и мне было глубоко наплевать, кто там терзает в такое время домофон, жена в отъезде, сын мог, по случаю каникул быть где угодно. Но он был дома и впустил их. О чем сообщил мне. Я мрачно пошутил, что зря он это сделал – прошлый раз, когда приходили полицейские, они разбили нам зеркало в лифте. На этот раз, однако, ущерб для меня оказался серьезнее.

Ни о каком возбужденном уголовном деле в отношении меня я не слышал, никто меня не извещал, что изумило самих полицейских. Ну это для нашей системы нормально. Кстати, никакого извещения я не получил и по сию пору.

По случаю крайне болезненного состояния, я ни с чем спорить не стал. В присутствии понятых – соседей передал им системный блок, подписал все что нужно, сын сфотографировал протокол, полицаи довольные удалились. За что, кстати, я получил выговор от адвоката, заявившего, что у меня было три часа на его вызов и произведение мероприятий только в его присутствии. Ну да вот мог я в таком состоянии такие вещи соображать!

Это, собственно сами события.

Оценка событий

Я заметил, что вы о нем говорили без малейшего почтения… – О нем все говорят без почтения. А. Вайнер. Визит к минотавру.

Собственно производство было открыто по заявлению генерального директора правительственного медиахолдинга “Экспресс” Антона Шаронова. Он очень обиделся на мою статью , где были даны характеристики некоторых из кандидатов от партии власти на грядущих выборах в Законодательное собрание. Подробнее о его заявлении и моих пояснениях в полиции по данному поводу можно прочитать в этой статье. Вкратце:

Я указал, что СМИ связывали его отставку с должности проректора БашГУ с коррупционным скандалом в университете, в частности упоминая исчезновение мебели на 800 тысяч рублей.

Мною следователю были даны следующие пояснения

Я указал источник, на который я ссылаюсь. Вот он. Я не оценивал истинность сообщенных в статье сведений, я лишь сообщал о фактах подобных публикаций. Которые Антон Анатольевич Шаронов, учитывая их сегодняшнее пребывание в открытом доступе, оспаривать не осмеливался. Ввиду его тогдашнего двусмысленного положения.

Надо ли пояснять, что, находясь в здравом уме, обнаружить в этом состав преступления по статье “Клевета” мог лишь полный дурак и невежда, либо находящийся под давлением человек.

Будь на месте чиновного лица обычный смертный никакого хода бы его заявление не имело, я в этом убежден.

При нормальном производстве перспектив у дела никаких, Однако, нормальное у нас не есть обыкновенное и повседневное. Так что всякое может быть.

В любом случае, Антону Шаронову удалось нанести мне определенный ущерб, мстя за свое поруганное чиновное достоинство. На данный момент я лишился средства производства и значительной информационной базы, содержавшейся в моем компьютере. На неопределенный срок. Самое обидное – там были подготовленные документы сына для поступления в учебное заведение, теперь это надо делать заново, причем обращаясь за помощью к кому-то. Что ж, согласно русской поговорке, мал клоп, да вонюч. (Во избежание – под Шароновым я не имею в виду в общем-то ни в чем не виноватое по своей природе насекомое).

Реакция

Как и следовало ожидать, особой реакции собственно в Пензе не последовало. Что ж, коллег можно понять. Никакой журналистской солидарности лично я от них и не ожидал.

Зато за новость ухватился оппозиционный сайт Каспаров.ру (причем без малейшего моего участия). И там, кстати, среди прочего, было напрямую указано, что “Должность директора “придворного” медиахолдинга “Экспресс” он получил от нынешнего губернатора Олега Мельниченко, также бывшего члена КПРФ, с которым давно состоит в дружеских отношениях“. За каковую рекламу на таком уровне Олег Владимирович должен наградить Шаронова каким-нибудь еще орденом, либо другой дудонькой. Тотошка постарался на славу.

Из СМИ откликнулся на произошедшее только редактор сайта Penza Post Александр Тузов – на удивление взвешенной статьей, в которой отмежевываясь от личностей Денисова и Шаронова, справедливо отметил:

“…”вес” изысков автора в известной статье явно не тянет на клевету. Скабрезные оценочные суждения и производная от имени заявителя – состав суровой статьи УК РФ не образуют.

Про выемку же оперативниками ФСБ РФ в кабинете проректора Башгосуниверситета по социально-экономическому развитию в уже далеком 2018 году – основной пассаж “клеветы”, писали многие СМИ РФ, включая, даже, федеральные, как следователи притянули на фоне этого паблика “заведомость” состава клеветы в конкретном уголовном деле против Денисова, а и.о. прокурора Ленинского района согласился с этим явным юридическим нонсенсом – вопрос явно неудобный. И… интересный с точки зрения практики следствия в Пензе.

Не известно, также, что Антон Шаронов судился бы с каким-либо СМИ, включая авторитетный Коммерсант, по фактам публикаций про выемку 18 мая в его кабинете проректора башкирскими чекистами ранее. “

За объективность Александру большое спасибо. Ее мне не хватало в этой ситуации больше даже, чем поддержки от товарищей (которая несомненно была полной и единодушной).

В телеграм-каналах, однако, раздались и радостно-ехидные голоса. Так анал “Пенза Сейчас”радостно заверещал:

вскоре объявит сбор пожертвований на крупный штраф, который, судя по всему, Денисова ожидает за размещение информации не соответствующей действительности и порочащей честь заявителя. Все понимают, о ком речь.

Мы живем в новых реалиях, товарищи, времена 90- давно прошли, а потому — следим за языком и пальцами — у кого-там какой рабочий орган — более тщательно!

Тут, как говорили древние латиняне, еx auribus asinum (по ушам узнают осла). Или, как говорила сама автор поста, “передний круп лошади” – вместо головы. Узнаем, узнаем, типичную представительницу журналистской школы позднего буратасского анилингуса. В данном случае – своему новому патрону “все понимают о ком речь”. Кстати в посте содержится заведомо ложное утверждение о том что Денисов размещал информацию, не соответствующую действительности, и вот тут за “рабочий орган” вполне можно притянуть. Но заниматься таким мусором уже неинтересно.

А вот бывший хозяин этого организма с анала с ворованным брендом “Пензец”, ныне занимающегося унылыми перепостами либеральных прогонов:

Эх Максим, Максим, брал бы пример с Арзамасцева, ограничился бы “мудаком” дёшево бы отделался. Шаронова обижать это не над бывшей коллегой Филиповой измываться“.

Вот сразу видно, у человека есть чувство ранга, благоговение перед начальством. С чем мы его и поздравляем.

Ну, на этом закончим рубрику “Голоса из лакейской” и будем завершать статью в целом. И завершим мы ее пассажем из телеграм-канала “Грево Буртассии”:

Пензенская полиция и отсутствие прокурора в Ленинском районе города Пензы сформировали сногсшибательную новеллу в уголовном праве и процессе. Один журналист, не провластный, назвал другого журналиста, провластного, который еще и идет в депутаты ЗС, “тотошкой”, “балбесом”, а погодя обнародовал общеизвестный неприглядный факт, растиражированный федеральными СМИ, никем не опровергаемый, о том, как в кабинете “тотошки” в бытность его проректором Башгосуниверситета ФСБ-шники провели выемку по коррупционному делу в ВУЗе. После которой проректор больше на работу не вернулся. Скажем сразу, мы не за “тотошку” и не за “антитотошку”. Мы за мосК и честь профессии в УМВД. И за УК с УПК. Завести дело по клевете на основании всего вышеизложенного – это обесчестие органа и его руководителя, уважаемого генерала. …То есть критиковать теперь (а критика всегда негативна, ведь это не похвала!) – это клевета по-пензенски. Сошьют. Вопрос Павлу Владимировичу, генералу и просто хорошему человеку – Вам не стыдно? Ведь и “заказуху”, как почему-то считают многие по странному событию, коль каток давит, нужно делать изящно… Нет???”

От редакции: "Новая альтернатива" - это газета "Объединенной коммунистической партии", главным редактором московского (федерального) выпуска которой состоял в своей время Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск. Так что обыск у Максима Денисова по поводу публикации в НА - это событие нерядового порядка, на которое откликнулись федеральные медиа. Думаю, в ближайшей перспективе подключатся и федеральные политики.

Если инициатива исходит из окружения губернатора Мельниченко, советовал бы внимательно обдумать позицию по данному вопросу. 

Прослыть душителем оставшихся немногих свобод - не самый лучший PR, вот честное слово...

А.Б.



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