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Московский листок

Украина принудительно отселит 220 тысяч дончан

Опубликовано 31.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Украина принудительно отселит 220 тысяч дончан

Киевские власти планируют до зимы эвакуировать как минимум 220 тысяч человек с подконтрольной им части Донецкой Народной Республики, заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, местных жителей ждет холодная зима, поскольку у них нет газа и нормального электроснабжения.

"Мы приняли решение создать такой штаб и эвакуировать жителей Донецкой области. <...> Статья № 33 Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", — сообщила Верещук.

На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского также появилась информация об организации обязательной эвакуации.

***

А что, если до зимы Украина уже вовсе не будет контролировать территорию области?

Или искомые 220 тысяч громадян не станут дожидаться эвакуации силами ВСУ, и переедут в Россию? Куда им еще бечь? 

А.Б.



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