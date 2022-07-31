Украина принудительно отселит 220 тысяч дончан

Киевские власти планируют до зимы эвакуировать как минимум 220 тысяч человек с подконтрольной им части Донецкой Народной Республики, заявила вице-премьер Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона. По ее словам, местных жителей ждет холодная зима, поскольку у них нет газа и нормального электроснабжения.
"Мы приняли решение создать такой штаб и эвакуировать жителей Донецкой области. <...> Статья № 33 Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", — сообщила Верещук.
На сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского также появилась информация об организации обязательной эвакуации.
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А что, если до зимы Украина уже вовсе не будет контролировать территорию области?
Или искомые 220 тысяч громадян не станут дожидаться эвакуации силами ВСУ, и переедут в Россию? Куда им еще бечь?
А.Б.
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