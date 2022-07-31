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Московский листок

Нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Опубликовано 31.07.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Нанесен удар по штабу Черноморского флота в Севастополе

Сегодня главный день в году для Севастополя - в последнее воскресенье июля отмечают День военно-морского флота. Однако, непрятный инцидент произошел рано утром 31 июля. Беспилотник прилетел во двор штаба флота, пять человек получили ранения, погибших, слава богу, нет. 

Как отметил губернатор Севастополя Развожаев, из-за инцидента в городе отменены все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ из соображений безопасности. 

***

Ну что ж, цель достигнута - праздник сорван, причем "малой кровью".

Но вопросы остаются. 

Первый, как БПЛА мог залететь в штаб флота? ПВО почему не сработала?

И какова дальность управляемого полета украинских БПЛА? Если его запустили с контролируемой Киевом территории, то он, выходит, пролетел сотни километров, причем в зоне контроля войск РФ. Если же его запустили с территории Крыма, то чем вообще занимается ФСБ, кроме бесконечных рапортов об успехах?

Ну и третий вопрос, может быть, главный - о чем думают кремлядские попагандисты?

Хоть у нас и официальная "невойна", но положение в любом разе особое. Понятно, что на войне какие праздники? Но ведь и при особом положении - какие?

Если, как выясняется, мы вообще хрен чего можем контролировать даже у себя под носом, как можно было готовить масштабный праздник с участием деятков тысяч людей в зоне особого положения?

То у них в Севастополе из-за ковида все закрыто и отменено, то на фоне боевых действий - праздник...

И что праздновать в этом году? Гибель флагмана Черноморского флота? На заборах Севастополя еще граффити с крейсером "Москва", а в реальности одни слезы, причем до сих пор информация засекречена... Чего празднуем?

Отчитаться захотели: кругом бардак, а мы празднуем, несмотря ни на что? Ну вот, отчитались.

А.Б.



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