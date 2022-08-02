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Московский листок

Убивать можно, защищать права - нет!

Опубликовано 02.08.2022 автором А. Зимбовский ОКП-РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие. капитализм
Убивать можно, защищать права - нет!

В июле 2022 года в сфере судебной практики произошло, как водится, много выдающегося, но вполне ожидаемого. И как обычно, российская Фемида покорила новые зияющие вершины. Впрочем, две из них, на взгляд автора материала, особо замечательны и зияющи.

А именно — 15 июля был выпущен судом из СИЗО (под расписку о невыезде) владелец шахты Листвяжная Михаил Федяев (https://lenta.ru/news/2022/07/15/mihfed/).

Напоминаем, оного Федяева обвиняют по статье 201 («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия»).

«За убийство столько народу — 51 человек, отпустить это проблемно. Но чему удивляться, ведь у него сынок депутат от «Единой России», сам он миллиардер и, наверно, губернатор подсуетился, он же там с ним (губернатором) дружбу завёл», - комментирует происшедшее Александр Гартман (кузбасский правозащитник, шахтёр, отработавший 24 года в забойной группе).

А 22 июля 2022 года Савеловский суд г. Москвы продлил Кириллу Украинцеву (лидеру профсоюза «Курьер») время содержания под стражей до 25 сентября. Отметим, что решение принималось в «полупартизанском» режиме, а именно - заседание начали после окончания рабочего дня и под этим предлогом не пустили на него слушателей и прессу.

Напоминаем, Кирилл Украинцев был задержан (и далее помещен в СИЗО) 25 апреля 2022 года. К этому времени шёл третий день забастовки курьеров, недовольных тем, что недобросовестный работодатель Delivery Club в одностороннем порядке понизил плату за заказ, отчего дневной доход курьеров резко упал. 26 апреля Украинцева оформили по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК).

«Даже в нашем государстве эта статья применяется не так уж часто. Кирилла Украинцева посадили потому, что левого активиста, ставшего лидером профсоюза, власти боятся», - комментирует ситуацию правозащитник Эдуард Рудык.

С чисто субъективной точки зрения автора материала – результаты двух этих судов, это всё, что нужно знать о работе современного российского правосудия.



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