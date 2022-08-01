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Московский листок

Украина забросала центр Донецка противопехотными минами

Опубликовано 01.08.2022 в разделе комментариев 0

украина война всу
Украина забросала центр Донецка противопехотными минами

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Ураган", при помощи которых проводилась дистанционная установка противопехотных мин "Лепесток". Эти мины малозаметны, из-за необычной формы их трудно опознать, и они взрываются, если наступить на датчик цели. Кроме того, они могут сработать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

В 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение и производство противопехотных мин, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

В Киевском районе города по улице Новоясиноватской ранение получил мирный житель 1969 года рождения. Ранее сообщалось, что в Кировском районе на "Лепестке" подорвался 42-летний мужчина. Кроме того, на Адыгейской улице при разминировании получил ранения сотрудник МЧС, а в Петровском районе, наступив на мину, пострадал мирный житель.

***

Как легко можно догадаться, если широко использовать противопехотные мины, то война закончится, а люди будут подрываться после этого еще годы и годы.

Судя по всему, в Киева не остается надежд вернуть утраченные территории, и он начинает действовать по принципу "не доставайся же ты никому". И это касается не только территорий, но и людей, которые на них живут...

А.Б.



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