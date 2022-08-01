Решил оставить свои следы на пыльных мозгах поклонников лунных аферистов.

К пропущенному мною юбилею начала аферы как бы высадки американцев на Луну, расположенную, скажем образно, в Голливуде (20 июля 1969 года), ожидаемо появилась статья с названием «Oстрая и смертоносная пыль - главная проблема колонизации Луны. Материал о том, почему пыль на Луне — это не наша домашняя пыль». Статья как бы ненавязчиво напоминает об этом юбилее, да и поясняет кое-что, о чём скажу в конце https://www.yaplakal.com/forum2/topic2478875.html.

А суть статьи в том, что едва прошло полвека, как выдающиеся американские учёные выяснили, что:

«Первые люди на Луне быстро обнаружили, что лунная пыль очень мелкая и острая. Из-за отсутствия ветра и воды пылинки не сглаживаются, а остаются зазубренными. Адгезия настолько сильная, что астронавты «Аполлона» сравнивали прилипание пыли с ползучей субстанцией, которая покрывает ноги, руки и шлем тонким слоем мелкой пыли.

Программа «Сёрвейер» и эксперименты «Аполлона» помогли учёным сделать вывод, что микрочастицы как бы парят над поверхностью Луны, почти не взаимодействуя друг с другом. Постоянно образуются новые слои — метеороиды бьют по поверхности Луны, нагревают и смешивают породу, состоящую в основном из кремния.

Попытки убрать загрязнения заканчиваются глубокими царапинами на скафандрах и оборудовании. Налипание пыли на технику может вызвать её перегрев из-за активного поглощения солнечного излучения.

Для изучения свойств лунного реголита (верхнего слоя грунта) астронавты брали образцы в разных местах и упаковывали их в герметичные алюминиевые контейнеры. На Землю хранилища возвращались с повреждениями — пыль царапала стенки и герметизирующие элементы.

В начале 1960-х руководство NASA опасалось космической радиации, слабой гравитации и психологических проблем астронавтов, но пыль принесла больше всего проблем. Многие астронавты вспоминали её как главную сложность на Луне.

«Я думаю, что пыль, вероятно, является одним из сложнейших препятствий для нормальной работы на Луне. Я думаю, что мы можем преодолеть физиологические, физические или механические проблемы, но не пыль», - сказал Юджин Сернан, последний побывавший на Луне астронавт».

Я не буду рассматривать научную (фактическую) дебильность этого утверждения – надоело! Всё-таки, моя первая книга об этом – «Лунная афера США» - вышла уже почти 20 лет назад и с тех пор одно и то же – молчание НАСА и болтовня добровольных помощников американских аферистов.

На Земле и без метеоритов дробят сотни миллионов тонн различных материалов, причём, до состояния пыли, вспомните, хотя бы, как выглядит цемент. И никогда не получают частиц пыли в виде «ёжиков» – это технически невозможно – любой материал будет дробиться по линии (поверхности) минимального сопротивления – минимальной прочности, соответственно, чаще всего и по минимальной поверхности. А любые иглы или острые края увеличивают эту поверхность, посему при дроблении более округлые частицы появятся раньше, чем гипотетические частицы с острыми краями. Частицы с острыми краями тоже могут быть, но в объёме всего дроблённого материала их будет очень незначительное количество.

Даже если вы и не поняли, что я написал выше, то о том, что вам втюхивают брехню, можно увидеть по картинкам в этой статье – их 14 плюс видео с «лунным ровером». И нет ни единого фото частиц этой пыли с, якобы, зазубренными острыми гранями. Нет вообще фото никакой пыли. Нет по той причине, что куски «лунных камней» американцы насобирали на Земле, а вот сфальсифицировать такую пыль, о которой лгут, и за 50 лет «не осилили».

Однако, реальная лунная пыль на Земле есть – её в те же годы доставили советские автоматические станции «Луны-16, 20 и 24». И естественно, лунную пыль немедленно изучили советские учёные, положили её под микроскоп, сфотографировали и тут же снимки опубликовали:

https://ic.pics.livejournal.com/evil_reptiloid/86753820/16649/16649_900.jpg

И где вы тут видите острые грани, и где вы тут видите «ёжиков»?

Что касается прилипчивости этих частиц к поверхностям, то было установлено, что грунт слипается в комки, и если на грунт надавить, то останется след. Но комки очень непрочные, не мешающие просеиванию грунта и никак не увеличивающие способность грунта держать стенки. Если грунт насыпать в стакан, придавить сверху стакан блюдцем, а затем осторожно перевернуть стакан вместе с блюдцем вверх дном, поставить на блюдце и после этого осторожно поднять стакан, освобождая грунт, то он образует конус с таким же углом естественного откоса, как и песок на Земле.

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/4/1/6/12395614.jpg

Раньше вся эта болтовня «помощников НАСА» про слипаемость лунного грунта была нужна для того, чтобы объяснить, откуда на Луне следы на мокром песке

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/0/4/8/16998840.jpg

А теперь этот словесный понос льётся для цели, с которой начинается сама эта статья: «В ноябре 2021 года NASA объявило о переносе отправки людей на Луну с 2024 на 2025 год». И дальше вот это бла-бла-бла по страшную опасность лунной пыли.

Надо напомнить, что ещё президент Джордж Буш-старший, стоя на ступенях Национального Музея Авиации и Космонавтики, объявил в 1989 году о начале создания космической лунной базы, планы президента были подтверждены в опубликованном Докладе об Инициативе по Освоению Космоса (Space Exploration Initiative): «Следующим стратегическим шагом явится создание постоянно действующего лунного форпоста, который начнется с двух-трех запусков с Земли на станцию «Фридом» кораблей с лунным оборудованием, экипажем, транспортными средствами и топливом. На станции «Фридом» экипаж, грузы и топливо перегружаются на транспортный корабль, который доставит их на окололунную орбиту» https://photo-vlad.livejournal.com/132604.html.

И вот так уже более 30 лет – объявит НАСА, что вот-вот американцы снова полетят на Луну… и отложит полёт. Объявит и отложит!

Под восторженное блеяние поклонников американкой аферы.

И ещё «штришок к портрету». В 1989 году, как бы приземлявшиеся на Луну астронавты, как бы тщательнейшим образом фотографировали окрестности, и по этим фото была составлена точнейшая схема (карта) того, где всё расположено вокруг этих как бы спускаемых на Луну американских аппаратов – кратеры, приборы, натоптанные тропинки. На самом деле, напомню, снимали «высадку на Луну» в кинопавильоне, посему не было проблем угломером и рулеткой промерить все расстояния с точностью до, минимум, 0,1 метра.

А в 2009 году американцы для съёмки поверхности Луны запустили на лунную орбиту летающую фотокамеру (LROC) и, само собой, вынуждены были снять и место, на котором как бы прилунялись американские спускаемые аппараты. Сняли и место, на котором, якобы, прилунялся «Аполлон-11», соответственно, пририсовали на фото этого места и типа артефакты той пресловутой «высадки» - мутные точки. Радости поклонников американкой аферы не было конца! Хотя, как можно не понять, что пририсовать на фото мутные точки – это самое простое во всей этой афере? Но, оказалось, что и это доблестным аферистам оказалось не по уму.

Дело в том, что любопытные помнили, что существуют ещё и как бы точные карты расположения этих артефактов, выполненные как бы ещё в далёком 1969 году, посему взяли и сравнили эти карты с фотографиями этого LROC. Ну и, понятное дело, оказалось, что углы и расстояния на карте не совпадают с углами и расстояниями на фото LROC от 22 до 40% https://photo-vlad.livejournal.com/37591.html.

И эту работу – нарисовать на фото точки как бы лунных артефактов - тоже не осилили!