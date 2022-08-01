Чубайс помирает

Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник. Об этом в воскресенье сообщила телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

Синдром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.

Лечения, как вы понимаете, этиопатогенетического, нет – болезнь редкая, изучена мало. Прогноз нехороший.

Но что-то ни радости, ни наоборот, сочувствия.

А.Б.