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Московский листок

Чубайс помирает

Опубликовано 01.08.2022 в разделе комментариев 2

чубайс медицина
Чубайс помирает

Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник. Об этом в воскресенье сообщила телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале со ссылкой на супругу Чубайса Авдотью Смирнову.

Синдром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц.

Лечения, как вы понимаете, этиопатогенетического, нет – болезнь редкая, изучена мало. Прогноз нехороший.

Но что-то ни радости, ни наоборот, сочувствия.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Киса написал 01.08.2022 11:04
Там написано, что чаще прогноз благоприятный. Но надо его отключить.
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От Эль-Мюрида
Цитата написал 01.08.2022 11:04
Анатолий Чубайс попал в реанимацию в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре,
сообщила телеведущая Ксения Собчак.
.
Что за зверь такой эта болячка, я не в курсе.
Доктор Хаус что-то нехорошее про нее рассказывал в сериале.
.
На самом деле жаль.
Такие люди, как Чубайс, должны жить долго и доживать до суда в здравии и при памяти.
И идти на виселицу за все свои преступления, полностью осознавая,
что их никчемная жизнь сейчас будет прервана.
Больница, заботливые врачи и скорбящая вдова у гроба - это для нормальных людей.
У упырей и нежити конец должен быть совсем другим.
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