Нищим подадут на старость

Традиционная корректировка пенсий работающих пенсионеров в России состоится 1 августа и пройдет автоматически, сообщили журналистам в Пенсионном фонде России.

Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

Прибавка индивидуальна. Ее размер зависит от года выхода на пенсию и от зарплаты работающего пенсионера в 2021 году, с учетом которой уплачивались страховые взносы и начислялись пенсионные коэффициенты.

По предварительным данным, перерасчет коснется около 10 миллионов пенсионеров, добавили в ПФР.

И никто не сообщает, о какой сумме идет речь? Понятно, она начисляется индивидуально.

Я так понимаю, что прибавят рублей двести-триста, а разговору будет на год – вот какая у нас забота о стариках. Впрочем, я пенсию получаю, так что через три-четыре дня обязательно расскажу, насколько меня лично осчастливило правительство.

Но скажу точно – на лечение в европейской клинике не хватит никак, даже на полчаса. Так что если прихватит, как пенсионера Чубайса, придется подыхать на дому.

А.Б.