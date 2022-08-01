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Московский листок

США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня

Опубликовано 01.08.2022 в разделе комментариев 0

сша госдепартамент
США переключат внимание с конфликта на Украине на события вокруг Тайваня

В случае эскалации на китайском острове, пишет газета Politico.

Газета также процитировала сотрудников внешнеполитических ведомств, по мнению которых "словесная война" между США и Китаем из-за острова может легко обостриться, и за ней пристально следят в европейских столицах.

Тема Тайваня в контексте американо-китайских отношений обрела особую важность на фоне ситуации на Украине.

Пекин подчеркивает, что в силу исторических и политических причин никакие аналогии не уместны, и требует от США не вмешиваться во внутренние дела страны.

Вашингтон, формально не имея дипломатических отношений с Тайбеем, который ООН признала неделимой частью КНР, не только поддерживает связи с островом, но и регулярно осуществляет поставки вооружений.

Ну а на всех вооружений не хватит.

 А.Б.



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